Milo Ventimiglia et Catherine Haena Kim se laissent deviner dans la nouvelle bande-annonce de The Company You Keep

Ventimiglia et Kim incarnent un escroc et un agent de la CIA qui tombent amoureux l’un de l’autre.

Milo Ventimiglia et Catherine Haena Kim continuent de deviner dans la bande-annonce de The Company You Keep

ABC a sorti la première bande-annonce complète de son prochain drame policier La compagnie que vous gardez. Basé sur la série du Korean Broadcasting System Mes chers concitoyens, la compagnie que vous gardez suit l’histoire d’amour compliquée de Charlie (Milo Vintimille) et Emma (Catherine Haena Kim). Dans la bande-annonce, on peut voir les deux plaisanteries sur leurs professions, qui sont tout sauf un match idéal : Charlie est un escroc, tandis qu’Emma est un agent de la CIA. Vous pouvez regarder la bande-annonce torride ci-dessous.





Bien que les chances soient plus en leur faveur s’il était un « instructeur de yoga » et qu’elle était une « reine du concours devenue spécialiste des fusées », leurs professions contradictoires n’empêchent pas les deux de tomber l’un de l’autre. Selon le synopsis officiel de la série, « Une nuit de passion mène à l’amour entre l’escroc Charlie et l’officier infiltré de la CIA Emma, ​​qui sont sans le savoir sur une trajectoire de collision professionnelle. Tandis que Charlie accélère l' »entreprise familiale » afin qu’il puisse sortir pour de bon , Emma se rapproche du criminel vengeur qui détient les dettes de la famille de Charlie – les forçant à tenir compte des mensonges qu’ils ont racontés afin qu’ils puissent se sauver eux-mêmes et leurs familles des conséquences désastreuses. »

La compagnie que vous gardez met également en vedette William Fichtner et Polly Draper en tant que parents de Charlie, Tim Chiou, James Saito et Freda Foh Shen en tant que membres de la famille d’Emma, ​​et Felisha Terrell en tant que consultant de la mafia irlandaise. La série a été développée par Julia Cohen et Phil Klemmer, et tous deux sont co-showrunners et producteurs exécutifs. Les autres producteurs exécutifs de la série incluent fous riches asiatiques le réalisateur Jon M. Chu et Caitlin Foto pour Electric Somewhere, Ventimiglia, sous sa bannière DiVide Pictures, et Todd Harthan et Lindsay Goffman de Gratitude Productions.

La compagnie que vous gardez premières le dimanche 19 février sur ABC.





Les vedettes de la compagnie que vous gardez

Ventimiglia est devenu populaire après son rôle d’évasion dans Les filles Gilmoreoù il a incarné Jess Mariano de 2001 à 2006. À partir de 2016, il a incarné le patriarche de la famille bien-aimé Jack Pearson dans C’est nous. Dans une récente interview, Ventimiglia a comparé ce personnage à La compagnie que vous gardezc’est Charlie :

« Charlie est très différent de Jack Pearson, mais il y a des similitudes dans ce qu’ils sont en tant qu’hommes qui veillent sur leur famille. [Charlie] est un criminel, mais c’est un bon méchant. Vous l’enracinez », a-t-il déclaré.

Plus récemment, Ventimiglia est apparu dans la quatrième saison de La merveilleuse Mme Maiselmarquant une réunion entre lui et Filles Gilmore créatrice Amy Sherman-Palladino. Il apparaîtra dans la cinquième et dernière saison de la série acclamée par la critique.

La compagnie que vous gardez marquera le premier rôle principal de Kim. Elle a joué dans plusieurs séries, dont Gossip Girl, 90210, ballerines, FBIet Bon problème.