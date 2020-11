ENHYPEN révèle leur immense dortoir et leur disposition surprenante pour dormir

En quelques heures seulement, le premier épisode de ENHYPENémission de télé réalité, ENHYPEN & Salut, a déjà accumulé près d’un million de vues au total sur Youtube. Dans les parties les plus intrigantes du long métrage de 45 minutes, les membres ont montré leur nouveau dortoir pour la première fois – et ils ont un arrangement de sommeil assez surprenant.

Au début de l’épisode, les fans ont vu les membres ENHYPEN arriver dans leur dortoir pour la première fois après avoir gagné Mnetde I-TERRE.

Les membres étaient déjà enthousiasmés par le trajet, mais leur enthousiasme a décuplé lorsqu’ils ont finalement vu leur nouvelle maison dans toute sa splendeur. Alors que de nombreux dortoirs d’idoles peuvent être petits et exigus, ENHYPEN – et les fans – ont été choqués de voir à quel point l’espace était immense.

Wow, attends! C’est fou! Ce n’est pas une blague! C’est légendaire! – Membres ENHYPEN

Tout d’abord, alors que le salon était pour la plupart dépourvu de meubles, il disposait d’une énorme télévision à écran plat (où ENHYPEN a ensuite revu leur temps sur I-TERRE).

Ensuite, il y avait la cuisine-salle à manger élégante et élégante, conçue dans un style moderne.

Il y avait beaucoup d’espace pour que tous les membres puissent manger ensemble …

…et pour Geai pour profiter de son rituel matinal gourmand de cola.

Sunoo était particulièrement excité de voir la salle de maquillage chaleureuse et spacieuse juste à côté de la chambre.

Même la salle de bain du dortoir a dépassé les attentes, avec ce qui semble être une baignoire à jets et une cabine de douche séparée.

Mais la partie vraiment surprenante de la tournée des dortoirs était la disposition des couchages d’ENHYPEN. En règle générale, les groupes de cette taille se divisent en deux ou trois chambres lorsqu’ils emménagent pour la première fois dans un dortoir. ENHYPEN, cependant, vient de un chambre entre les sept membres.

Avec quatre lits superposés (et des matelas à l’aspect particulièrement confortable), la chambre d’ENHYPEN a définitivement de l’espace pour tout le monde, mais il est inhabituel pour un groupe aussi grand de partager une chambre, en particulier lorsque le reste de leur dortoir est si spacieux.

Cependant, de nombreux fans pensent que l’agence BE: LIFT Lab a fait ce qu’il fallait en donnant à tous les membres une seule pièce, car cela leur donne la chance de se rapprocher et de créer des liens. C’est presque comme une soirée pyjama permanente.

C’est une très bonne décision d’avoir enhypen dans la même chambre. C’est mieux que d’avoir des chambres séparées car cela va vraiment rapprocher les garçons, mieux se connaître, renforcer leur lien et ils semblent aimer dormir ensemble aussi ~ – Ava aime Ellie | J-18 (@jayfIirts) 11 novembre 2020

Et, bien que d’autres agences ne suivent pas l’exemple, donner à un groupe une chambre partagée est en fait une tradition pour Divertissement à grand succès (une des entreprises derrière BE: LIFT Lab). SMS dormir également sur des lits superposés dans un dortoir partagé, et BTS avait le même arrangement de sommeil pendant trois ans après ses débuts.

Regardez l’épisode complet de ENHYPEN & Salut ici: