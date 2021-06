Chris Pratt était dans Her avec Joaquin Phoenix et vous ne l’avez certainement pas reconnu

Chris Pratt est l’un des acteurs les plus appréciés d’aujourd’hui pour avoir fait partie de la Univers cinématographique Marvel, où il joue Peter Quill ou Star-Lord, un des gardiens de la Galaxie. Son charisme l’a amené à être l’un des favoris, mais il avait déjà des adeptes auparavant pour diverses apparitions dans des séries télévisées et des films, tels que Elle, où vous ne l’avez probablement pas reconnu à ses regards.

Sa est, à ce jour, le dernier film réalisé par Spike Joze. C’est une comédie romantique avec Joaquin phénix, qui joue Theodore Twombly, un écrivain abattu et solitaire qui développe une histoire d’amour avec le système d’exploitation de son ordinateur, une entité intuitive et sensible nommée Samantha (voix de Scarlett Johansson).

Quelques années avant de faire partie du MCU, Pratt il faisait aussi partie de ce long métrage. Il l’a fait dans le rôle de Paul, un écrivain de lettres d’amour qui travaille avec Theodore. Ici, il a une apparence très différente de ce que l’on connaît, puisque sa coiffure est plus formelle et qu’il porte une moustache, pas comme dans Les Gardiens de la Galaxie qui a une légère barbe. Vous en souvenez-vous ?

C’est sans aucun doute l’un des rôles les plus importants de la carrière de Chris, bien que j’aie déjà été dans busque sud-est, Boule d’argent Oui Zéro Dark trente, bien que comparé à Marvel, il soit clairement dans une position inférieure. Outre Phénix, Elle a plus d’étoiles: Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Portia Doubleday, Matt Letscher et Bill Hader.







À l’avenir, pour Chris Pratt Beaucoup plus de succès vous attend que vous n’en avez actuellement. Il redeviendra Star-Lord dans Thor: Love and Thunder, un film qui vient de finir de tourner, et en Les Gardiens de la Galaxie Vol 3. D’autre part, reviendra en tant qu’Owen Grady dans Jurassic World: Dominion, qui est en post-production.