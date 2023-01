vivo X90 Pro + approuvé dans DxOMark: grimpe dans le «top 10» avec zoom et photos de nuit comme incitations

Le nouveau vivo X90 Pro+ se faufile dans le meilleur de DxOMark (que cette référence photographique soit fiable ou non), et obtient 140 points à égalité avec le Google Pixel 7, se démarquant en photographie de nuit et en zoom.

Le nouveau vivo X90 Pro+ et son module photographique stratosphérique, signé ZEISS.

A présent, tous les lecteurs d’Andro4all sauront que Je suis un utilisateur convaincu de la famille Galaxy Note depuis 2011 avec sa première génération, même si je dois admettre que ces derniers temps Je me déclare fan inconditionnel de vivo pour leur audace, pour leur bon travail et parce que leurs motivations sont vraiment au niveau des meilleurs dans l’industrie.

En fait, c’est que pour moi le vivo X80 Pro était le meilleur téléphone Android l’année dernière et le plus sous-évalué dans toutes les comparaisons, et maintenant en ce 2023 nous n’avons pas eu à attendre que le fabricant de Dongguan augmente son pari, aussi audacieux un contreprogrammer le meilleur de Samsung avec un concept qui élève encore la barre mais garde la photographie comme protagoniste principal et ZEISS comme sceau de vérification d’une grande qualité générale.

Peut-être pour cette raison, les dirigeants de vivo ont voulu être en 2023 parmi les premiers mobiles analysés par DxOMark, qui est fiable ou pas toujours analyser en détail à tous les appareils qui passent par sa table de test et par les mains de ses experts, qui ont approuvé le vivo X90 Pro + avec une note, le plaçant en dixième position du classement, au niveau d’un illustre comme le Pixel 7 réalisé par Google et juste en dessous de l’iPhone 13 Pro Max et du Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le nouveau X90 Pro+ de vivo est passé entre les mains de DxOMark pour certifier sa qualité photographique, et il a réussi à passer haut la main, entrant directement dans le « top 10 » du classement grâce à ses 140 points.

Par rapport au modèle précédent, la vérité est que l’amélioration du vivo X90 Pro+ est de 3 points, se concentrant principalement sur une haute qualité des résultats en utilisant le Zoom et mode nuitqui sont au final justement les deux grands attraits de cet immense module caméra signé ZEISS.

Mais nous n’allons pas en rester là, en paroles, car en réalité nous voulons que vous ayez tous les détails d’un appareil photo superlatif qui seront assurément au niveau des meilleurs du marché en 2023 :

50 MP principal, Sony IMX989 1″, ouverture f/1.75, autofocus hybride PDAF + laser, OIS

Ultra grand angle 48 MP, Sony IMX598 1/2.0″, champ 114º, équivalent 14 mm, ouverture f/2.2, autofocus

50 MP, téléobjectif Sony IMX758 1/2,4″, équivalent 50 mm, ouverture f/1,6, zoom optique 2x, OIS

64 MP, téléobjectif périscope Omnivision OV64B 1/2.0″, équivalent 90 mm, ouverture f/3.5, autofocus PDAF, zoom optique 3.5x, OIS

32 MP, caméra frontale 1/2,8″, équivalent 24 mm, ouverture f/2,5, vidéo [email protected]

Objectifs ZEISS, revêtement ZEISS T*, Pixel Shift, double flash LED, auto-HDR, zoom hybride 100x, vidéo 8K à 30 ips avec gyro-EIS et RAW 14 bits

Comme vous le verrez, il n’y a pas grand-chose à objecter à un système matériel photographique absolument sans failleavec pas moins de 5 caméras réparties entre l’avant et l’immense cercle arrière qui encadre un capteur de 1 pouce et trois lentilles supplémentairestous de haute résolution et avec sélection automatique via l’IA afin que leur utilisation soit transparente en fonction de chaque scène.

En fait, dans DxOMark, ils se démarquent dans leur analyse dans quelle mesure l’optique et le logiciel fonctionnent ensembleoffrant à l’utilisateur quelques des résultats de haut niveau dans pratiquement toutes les situations sans que personne n’ait besoin d’être un expert en photo ou d’avoir des connaissances avancées.

Ses meilleures références sont cependant dans un Zoom qui obtient le deuxième score le plus élevé de l’histoire de DxOMark, n’étant que derrière le Honor Magic4 Ultimate et présentant d’excellents résultats, surtout lorsque nous prenons des images fixes. Les performances de mise au point automatique sont également louablesbien que les objets en mouvement ne soient pas aussi bons à cause du décalage de l’obturateur

Les experts disent que l’exposition est bonne, le bruit très contenu et les détails très préciset aussi que cet appareil photo ZEISS est extrêmement bon pour la photographie de nuit, où le capteur de 1 pouce se distingue par la quantité d’informations qu’il peut collecter. Cependant, il est vrai que les artefacts et tout n’est pas positif à 100%donc le vivo X90 Pro + n’a pas réussi à gratter quelques points de plus.

