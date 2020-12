L’acteur de ‘Bridgerton’ Jonathan Bailey est-il célibataire?

Jonathan Bailey est un acteur anglais qui possède une riche expérience dans les productions scéniques, télévisuelles et cinématographiques. Il est apparu dans tout, des comédies romantiques aux drames d’époque, et est d’abord devenu populaire auprès du public américain pour son travail dans la série BBC. Broadchurch.

Avec un nouveau rôle juteux dans la prochaine série Shonda Rhimes Bridgerton, un original de Netflix, Bailey est sur le point d’être présenté à une toute nouvelle base de fans – et heureusement, la jeune star a le charisme et le charme nécessaires pour gérer le passage sous les projecteurs.

Comment Jonathan Bailey est-il devenu acteur?

Bailey est né en Angleterre en 1988. Élevé dans une grande famille avec trois sœurs aînées, Bailey savait dès son plus jeune âge qu’il voulait poursuivre une carrière dans l’industrie des arts de la scène.

Il a étudié le ballet dans son enfance avant de se lancer dans une carrière de théâtre. Au milieu des années 90, Bailey avait fait ses débuts sur scène, jouant dans des spectacles tels que Les misérables. Il a également joué dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Cheveux clairs.

Bailey a d’abord obtenu une reconnaissance critique majeure en 2011, lorsqu’il a joué le célèbre artiste Leonardo da Vinci dans la série télévisée. Léonard. Il a prouvé qu’il était capable de porter n’importe quel projet, du drame à la comédie romantique, et a gagné de nombreux fans en Angleterre et au-delà.

Pourtant, il a fallu attendre son travail dans la série policière de la BBC Broadchurch que de nombreux téléspectateurs aux États-Unis ont commencé à reconnaître et à suivre la carrière de Bailey.

Quel rôle joue Jonathan Bailey dans «Bridgerton»?

Jonathan Bailey | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

En 2018, Rhimes, la force créatrice derrière L’anatomie de Grey, a annoncé sa nouvelle série en collaboration avec Netflix. Le spectacle, intitulé Bridgerton, est basé sur une série de romans populaires et devrait faire ses débuts sur la plateforme de streaming le 25 décembre 2020.

Le spectacle met en vedette un casting de stars, dont Julie Andrews en tant que narratrice, ainsi que de nombreux autres acteurs britanniques talentueux.

Bailey a l’un des rôles les plus juteux de la série et, en tant qu’Andrew Bridgerton, il est sur le point de prendre le contrôle de Netflix. Dans une récente interview, Bailey a parlé de jouer le personnage d’Andrew, révélant qu’Andrew «aime les gens mais c’est un peu toxique et je pense que c’est cette chose horrible où il s’en tient à certains et il semble juste glisser. Mais vous savez, il a encore un long chemin à parcourir.

Jonathan Bailey sort avec quelqu’un?

Avec Bailey sous les projecteurs, de nombreux fans s’intéressent à la vie personnelle de l’acteur. Alors que Bailey préfère garder son statut de relation pour lui-même, il a été très ouvert sur ses expériences d’homosexuel dans l’industrie du divertissement.

Dans une interview avec Attitude, Bailey a ouvert, admettant qu’il pense que n’importe quel acteur devrait être capable de jouer n’importe quel rôle. Il a dit: «Pourquoi ne pas faire valoir ce point, permettre aux gens de voir des acteurs gays jouer des rôles homosexuels. Suis-je la bonne personne pour en parler? Peut-être, peut-être pas, mais j’interviens dans l’argumentation, je le comprends, et encore une fois, je pense qu’une opportunité a été manquée en raison de la façon dont cela aurait été bénéfique pour tant de gens.

En ce qui concerne le mariage gay, Bailey a également beaucoup à dire, affirmant que «les hommes homosexuels devraient pouvoir se marier, absolument nous le devrions. Mais la question: «Juste parce que nous pouvons, devrions-nous? est intéressant. Bien qu’il n’ait pas révélé directement s’il sortait avec quelqu’un, il ne fait aucun doute qu’avec sa nouvelle série à venir, on en découvrira bientôt plus sur Bailey et sa vie personnelle.