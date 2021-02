Millie Hughes-Fulford, première femme spécialiste de la charge utile de la NASA dans l’espace, décède à 75 ans

La première Américaine à se lancer dans l’espace qui n’était pas une astronaute professionnelle mais une scientifique en activité, Millie Hughes-Fulford, est décédée à l’âge de 75 ans.

La mort de Hughes-Fulford a été confirmée par l’Astronaut Scholarship Foundation (ASF) jeudi (4 février).

« Nous lui sommes reconnaissants pour ses recherches et ses progrès dans son travail dans le domaine des sciences de la vie. Veuillez vous joindre à nous pour exprimer notre sympathie à la famille et aux amis de Millie en ce moment », a écrit Caroline Schumacher, présidente-directrice générale d’ASF, dans un courriel.

Le programme de navette spatiale de la NASA en images: un hommage

Spécialiste de la charge utile STS-40, Millie Hughes-Fulford travaille à l’intérieur du module Spacelab Space Life Sciences-1 (SLS-1) à l’intérieur de la soute de la navette spatiale Columbia en juin 1991. (Crédit d’image: NASA)

Initialement sélectionné par la NASA en 1983 pour s’entraîner en tant qu’astronaute non professionnel pour une mission de navette spatiale dédiée à la science, le premier et unique lancement de Hughes-Fulford a été retardé par la tragédie Challenger de 1986. Décollant sur la navette spatiale Columbia le 5 juin 1991, Hughes-Fulford est devenue la première femme spécialiste de la charge utile à entrer en orbite et membre du premier équipage à inclure trois femmes.

Elle a également été la première personne à voler dans l’espace pour représenter le département américain des affaires des anciens combattants (VA), après avoir été biologiste moléculaire au centre médical VA à San Francisco à l’époque.

«C’était le rêve d’une vie, et peu d’entre nous réalisons le rêve de notre vie», a déclaré Hughes-Fulford dans une interview en 2014 avec l’AV.

«Je regardais Buck Rogers en 1950 quand j’avais 5 ans, et leur pilote était une femme nommée Wilma Deering. Je voulais être Wilma Deering parce qu’elle pouvait porter des pantalons. À cette époque, une petite fille ne pouvait pas se promener en pantalon. Je me faufilais dans ma paire de Levi’s et j’entendais: ‘Sors de ces Levi’s, mets ta robe!’ « Dit-elle. « Et donc je voulais être Wilma Deering parce qu’elle pouvait porter tout ce qu’elle voulait, elle a piloté un vaisseau spatial et était une femme professionnelle. »

«C’était un rêve et il est devenu réalité, ce qui était terriblement agréable», a-t-elle déclaré.

Millie Hughes-Fulford au Laboratoire des sciences de la vie et des sciences physiques et de soutien à la vie de l’Agence spatiale européenne au centre technique ESTEC à Noordwijk, aux Pays-Bas, en avril 2013 (Crédit d’image: ESA)

En tant que membre de l’équipage du STS-40, Hughes-Fulford était chargé de superviser certaines des expériences à bord de Spacelab Life Sciences 1 (SLS-1), la cinquième mission Spacelab et la première dédiée uniquement à la recherche biomédicale. En tant que biologiste cellulaire, l’une de ses tâches était d’aider à la collecte du sang de ses coéquipiers.

« Ce n’était pas comme si vous aviez juste tiré un tube de sang et mis au réfrigérateur. C’était, vous devez faire un bâton de doigt et obtenir un hématocrite. Vous devez prélever du sang pour cela et le faire tourner et séparer le sérum du du sang. Vous devez mettre celui-ci dans le réfrigérateur tout de suite. C’était comme si vous collectiez six ou sept choses pour chaque tirage, puis vous avez quatre personnes, donc vous avez beaucoup de pièces mobiles différentes « , a déclaré Rhea Seddon, l’un des coéquipiers du STS-40 de Hughes-Fulford, dans une interview d’histoire orale de la NASA en 2011.

L’équipage du STS-40 a réalisé plus de 18 expériences (dont 10 impliquant des humains, sept impliquant des rongeurs et une avec des méduses) et est revenu sur Terre avec plus de données médicales que tout autre vol spatial de la NASA. « Nous sommes à 140% de ce que nous nous attendions à faire », a déclaré Hughes-Fulford dans une interview télévisée dans l’espace.

Mais même après avoir enregistré 9 jours, 2 heures, 14 minutes et 2 secondes au large de la planète, la mission de Hughes-Fulford n’était pas terminée. Avec Seddon, le spécialiste de mission Jim Bagian et son collègue spécialiste de la charge utile Drew Gaffney, Hughes-Fulford est resté pendant une semaine sur le site d’atterrissage pour continuer à fournir des données sur la façon dont le corps humain s’est réajusté à la gravité.

En relation: L’apesanteur et ses effets sur les astronautes

Millie Hughes-Fulford, spécialiste de la charge utile STS-40, vole à travers le module Spacelab dans la soute de la navette spatiale Columbia en juin 1991. (Crédit d’image: NASA)

Millie Elizabeth Hughes-Fulford est née à Mineral Wells, Texas, le 21 décembre 1945. Entrant à l’université à l’âge de 16 ans, elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en chimie et biologie de la Tarleton State University en 1968, puis a étudié le plasma chimie à la Texas Woman’s University en tant que boursière diplômée de la National Science Foundation de 1968 à 1971.

Après avoir terminé son doctorat à la Texas Women’s University en 1972, Hughes-Fulford a rejoint la faculté de la Southwestern Medical School de l’Université du Texas à Dallas en tant que boursière postdoctorale, où ses recherches se sont concentrées sur la régulation du métabolisme du cholestérol. Elle a également servi comme major dans le US Army Reserve Medical Corps de 1981 à 1995.

Initialement affecté au spécialiste de la charge utile de sauvegarde Robert Phillips pour la mission SLS-1 (STS-40), Hughes-Fulford a rejoint l’équipage principal après que Phillips a été médicalement disqualifié du vol.

Après son vol spatial, Hughes-Fulford est retournée au centre médical VA de San Francisco, où elle est devenue directrice du laboratoire qui porte désormais son nom. Elle a contribué à plus de 120 articles et résumés sur l’activation des lymphocytes T, la régulation de la croissance osseuse et cancéreuse et a continué à mener des recherches dans l’espace en tant que chercheuse principale pour des expériences qui ont volé à bord du STS-76 en mars 1996, STS-81 en janvier. 1997 et STS-84 en mai 1997, examinant les causes profondes de l’ostéoporose qui surviennent chez les astronautes en microgravité.

Elle a également effectué des expériences à bord des vaisseaux spatiaux Soyouz et SpaceX Dragon jusqu’à la Station spatiale internationale, étudiant la diminution de l’activation des cellules T – un problème médical qui a été découvert pour la première fois chez les astronautes Apollo de retour – et comment des cellules T isolées ont été activées dans les vols spatiaux. (Les lymphocytes T sont un type de globule blanc qui est important pour le système immunitaire de l’organisme.)

« Si vous y pensez, nous avons tous évolué dans un champ de gravité. Lorsque nous partons en vol spatial et que nous avons la microgravité, nous avons éliminé une variable. En mathématiques, si vous vous débarrassez d’une variable, vous pouvez résoudre l’équation, et nous Nous sommes capables de regarder le système immunitaire d’une toute nouvelle manière qui n’a pas été possible », a déclaré Hughes-Fulford dans une interview vidéo pour le Laboratoire national de l’ISS en 2015.

Récipiendaire de la NASA Space Flight Medal en 1991, la recherche de Hughes-Fulford à bord de la station spatiale a été décernée par la NASA comme Top Discovery sur l’ISS.

Hughes-Fulford était mariée à George Fulford, qui l’a précédée dans la mort. Elle laisse dans le deuil leur fille, Tori Herzog.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.