Toby Emmerich publie une déclaration alors qu’il quitte ses fonctions de président de Warner Bros

Toby Emmerich, directeur du cinéma et président de Picture Group, quitte Warner Bros. Emmerich a été nommé président en 2018 et a immédiatement vu des changements de propriété au sein de l’entreprise. Tout d’abord, la société a été vendue à AT&T. Cependant, une dette massive et un changement d’orientation vers la construction d’un réseau 5G ont forcé AT&T à vendre, cette fois à Discovery. Emmerich n’est pas complètement parti, car on lui a proposé un contrat de production de cinq ans. David Zaslav a choisi les producteurs de longue date Michael De Luca et Pamela Abdy pour superviser la division cinématographique basée à Burbank.

De Luca et Abdy ont récemment supervisé les opérations cinématographiques de MGM; cependant, ils ont annoncé qu’ils quitteraient l’entreprise cet été, ce qui a conduit à des spéculations sur leur destination. Avec le changement de décor, des décisions devront être prises concernant les franchises au sein du DCEU et le Harry Potter retombées, Bêtes fantastiques. Aucune des franchises n’a bien réussi auprès du public ou des critiques, de nombreux fans estimant qu’ils devraient repenser entièrement leur stratégie. De plus, avec le succès de Le Batman et Joker, Warner Bros. pourrait revoir son univers étendu et se concentrer plutôt sur les films de personnages solo. Il y a une pression importante sur les prochaines versions comme Adam noir, Aquaman et le royaume perdu, et Le flash, qui doivent sortir en salles en 2023. Ces titres doivent bien fonctionner pour l’entreprise, sinon un changement important de DC peut être de mise.

Date limite rapportée sur la lettre de départ d’Emmerich, qui peut être lue en entier ci-dessous.

Après 21 ans chez New Line et Warner Bros., et de nombreuses longues marches et conversations introspectives avec Zas, j’ai décidé de quitter mon rôle de président à la fin de l’été. Mike De Luca et Pam Abdy viendront prendre les rênes du groupe WB Pictures. En attendant, Walter, Carolyn, Courtenay et Richard continueront de me dénoncer. Tout au long de ces 21 années – de New Line sur Robertson à 2.o à Burbank en passant par l’incroyable groupe Warner Bros. Pictures avec lequel j’ai le privilège de travailler maintenant – nous, en tant qu’équipe, avons rêvé grand, réalisé plus grand et réussi à rester vrai les uns aux autres et à la forme d’art qui nous attire tous dans cette entreprise et cette entreprise. Par-dessus tout, nous avons réalisé de beaux films stimulants, stimulants et révolutionnaires qui ont rendu le monde un peu plus riche, un peu plus effrayant et beaucoup plus amusant – d’ELF à Wedding Crashers, de The Notebook à IT, six films de la Terre du Milieu et bien sûr, The Batman. On m’a beaucoup donné pour nos succès, mais sur chaque film, il y a eu des cadres et des membres d’équipe talentueux du développement, de la conclusion de contrats, de la production physique, du marketing et de la distribution qui ont dépassé les attentes et fait de la magie. Ce sont vos succès autant que les miens et je vous serai éternellement reconnaissant pour toute votre vision créative, votre passion et votre dévouement inlassable à vos projets et à vos équipes de tournage. J’aimerai toujours ce studio et je serai là pour guider le groupe de cinéma tout au long de l’été alors que Mike et Pam passent à leurs rôles de leadership à la fin. Mike et moi avons travaillé ensemble chez New Line, et c’est un cadre super talentueux et créatif. Carolyn, Courtenay, Richard et Walter dirigeront toujours ce groupe avec autant de courage qu’ils l’ont toujours fait. Je les encouragerai ainsi que vous tous depuis le bureau d’une société de production sur ce magnifique terrain. Je suis fier de tout cela et je ne peux que dire merci. Je te verrai de l’autre côté. Tobie.