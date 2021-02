Une collaboration Bring Me The Horizon et Arctic Monkeys est-elle en vue? | 45S

Rassembler deux des groupes les plus importants du nouveau millénaire semble être quelque chose qui exciterait non seulement leurs fans, mais aussi leurs propres membres, et c’est que dans les récentes déclarations Oliver Sykes, chanteur principal de Bring Me The Horizon, était très intéressé à collaborer un jour avec Arctic Monkeys.

Sykes, dans une interview menée par Le soleil, a été interrogé sur les Arctic Monkeys et comment les deux groupes nés à Sheffield, en Angleterre, sont devenus deux des groupes les plus populaires des années 2000.

«Il y a quelques années, nous étions à un festival et Alex jouait. Je suis entré dans la région de dans les coulisses, la partie VIP où les gens prennent un verre et Il m’a regardé du coin de l’œil et a dit « Hé, j’attends ça depuis des années! » Il a couru vers moi et m’a fait un gros câlin, j’ai été très surpris par ce qui venait de se passer et il a dit: «J’ai vu toutes vos vidéos sur YouTube, comment allez-vous?

Il a poursuivi: «Je veux dire, j’étais un peu heureux, mais je ne pouvais pas y croire. Ils sont l’un des plus grands groupes du monde, et nous sommes allés à l’école ensemble, mais je ne l’ai pas vu venir. C’était un moment super cool. J’adorerais faire quelque chose avec eux, collaborer d’une manière ou d’une autre. Parce que c’est quelque chose de malade, nous sommes tous les deux allés dans la même école et nous avons tous les deux bien réussi.

Il a terminé en disant « Ils ont été une source d’inspiration pour mon groupe, nous avons vu comment ils faisaient les choses et nous en avons écrit beaucoup, donc ce serait formidable de faire quelque chose avec eux à un moment donné »

À quel point une collaboration entre Bring Me The Horizon et Arctic Monkeys pourrait-elle sembler intéressante? Il paraît que Oliver Sykes n’est pas le seul à vouloir passer du temps avec Turner et sa compagnieDepuis décembre Julian Casablancas, chanteur de The Strokes, a également montré son intérêt pour collaborer avec Alex Turner et même former un « super groupe ».