L’agriculture est l’une des choses les plus importantes que vous devrez faire Dynastie médiévale pour survivre pendant plusieurs saisons et pour nourrir votre famille médiévale grandissante; cela dit, voici comment cultiver Dynastie médiévale.

Comment cultiver dans la dynastie médiévale (cultiver et labourer les champs)

Bref, cultiver en Dynastie médiévale, vous devrez construire un champ, le labourer et planter des graines; mais avant de pouvoir le faire, vous aurez d’abord besoin de quelques éléments. Consultez la liste ci-dessous pour tout ce dont vous avez besoin pour rassembler.

Des graines: Vous pouvez racheter des graines à Gostovia à une femme appelée Adelina pour dix pièces d’or; vous pouvez acheter des graines de carottes et d’oignon pour ce prix.

Outil de houe en bois: vous pouvez fabriquer cet outil en maintenant Q enfoncé et en cliquant sur artisanat. Après cela, vous pouvez trouver l’option de fabriquer une houe en bois à droite de votre écran sur la roue d’artisanat; vous aurez besoin d’une bûche et de dix bâtons pour fabriquer la houe en bois.

Engrais: Comme pour les semences, vous pouvez également acheter de l’engrais à Gostovia, mais le marchand à qui vous devez l’acheter est un homme appelé Sobiemir; il le vendra dix pièces d’or. Vous pouvez également fabriquer des engrais avec du fumier animal dès le début, mais pour les grands champs, il vaut mieux l’acheter.

En plus des éléments ci-dessus, vous aurez également besoin d’un sac pour les graines et l’engrais. Vous pouvez fabriquer le sac avec trois cuirs et l’acheter à Gostovia chez Unigost pour 200 pièces d’or; cependant, vous pouvez en obtenir un gratuitement en volant dans un tableau ci-dessous.

Une fois que vous aurez les quatre objets, vous pourrez planter des cultures et labourer les champs Dynastie Medevil; pour commencer à cultiver dans le jeu, suivez les étapes ci-dessous. Pour commencer, hancien Q vers le bas, puis sélectionnez le bâtiment; après cela, vous devrez cliquer sur l’agriculture; une fois cliqué, faites défiler la molette jusqu’en bas et sélectionnez les champs.

Après la première étape, vous devriez voir un bâton vert flotter; lorsque vous voyez cela, vous devrez faire glisser et cliquer pour définir la taille du champ que vous souhaitez créer. Nous vous recommandons de commencer petit et de construire le champ autour de quelque chose comme 2×2; une fois que vous avez trouvé le champ de taille souhaité, cliquez sur le bouton gauche de la souris pour le créer.

Ensuite, vous devrez labourer le champ; vous devrez utiliser la houe en bois sur chaque carré de votre champ pour ce faire. Une fois votre champ labouré, vous devrez alors le fertiliser; pour ce faire, vous devrez passer à votre outil sac, puis changer le mode sac en engrais.

Vous pouvez changer de mode de sac en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l’article que vous souhaitez équiper dans le sac. Cela dit, procédez à l’équipement de l’engrais et utilisez-le sur chaque carré de votre champ, puis unaprès avoir fertilisé vos champs, vous devrez les labourer à nouveau. Pour ce faire, revenez simplement au trou en bois comme avant et faites un clic gauche sur chaque carré.

Lorsque vous aurez replaqué votre champ, vous devrez alors planter les graines; vous pouvez le faire en équipant l’outil sac, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris pour définir le mode sur graines. Vous pouvez également définir le sac sur toutes les graines que vous avez actuellement dans votre inventaire, ainsi que si une culture ne peut pas être plantée pendant la saison en cours, vous verrez une croix jaune dessus. Après avoir semé vos graines sur votre champ labouré, ce sera tout ce dont vous aurez besoin pour cultiver Dynastie médiévale.