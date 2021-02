Knightmare Batman revient dans un nouveau regard sur la Justice League de Zack Snyder

Dans ce qui n’est probablement que le début d’une énorme poussée marketing au cours des prochaines semaines, le réalisateur Zack Snyder a partagé une nouvelle image de sa prochaine coupe de Ligue de justice. Rappelant au public l’un des segments les plus intrigants de son passage avec DC, l’image confirme le retour de Knightmare Batman, ce qui signifie que nous reviendrons à nouveau dans le monde futur ravagé pour la première fois en 2016. Batman v Superman: l’aube de la justice.

La séquence Knightmare se produit à mi-chemin de Snyder Batman V Superman et présente une version de The Dark Knight portant un trench-coat et une arme à feu. Affronter les Parademons dans une ville détrempée qui rappelle Mad Max, Batman et son petit groupe de combattants de la liberté sont la seule chose qui se tient contre un Superman tyrannique, qui a conquis le monde sous les ordres du tout-puissant Darkseid.

Considérant que Darkseid jouera un rôle majeur dans Justice League de Zack Snyder (plutôt que d’être simplement évoqué comme on le voit dans la version théâtrale), il est logique que le public soit à nouveau transporté vers cette vision de l’avenir pour la prise de Snyder.

Bien que l’image ne donne pas grand-chose, et attribuez cela à des spéculations rampantes si vous voulez, mais cela pourrait être le premier à conduire Batman de Ben Affleck face à face avec le Joker de Jared Leto. Le retour de Leto a récemment été tease dans une image partagée par Snyder, le prince clown du crime arborant apparemment un look «fatigué de la route» dans le film. Qu’est-ce qui aurait pu amener le Joker à changer de look si radicalement? Knightmare, c’est quoi.

La coupe Snyder devrait suivre un complot similaire à celui de 2017 Ligue de justice, mais en apportant des changements substantiels en cours de route. Un synopsis nouvellement publié se lit; « Dans la LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde. une menace imminente aux proportions catastrophiques.

La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et leurs terribles intentions . «

Justice League de Zack Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck comme Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill comme Clark Kent / Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller comme Barry Allen / The Flash, Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. La coupe Snyder a maintenant été officiellement classé «R» pour «violence et langage», et devrait être publié sur HBO Max le 18 mars 2021. Ceci est une gracieuseté du compte Vero de Zack Snyder.

