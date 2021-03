Millie Bobby Brown était terminée dans Godzilla vs. Kong?

Millie Bobby Brown est devenue l’une des actrices les plus célèbres au monde après son rôle d’Eleven dans Des choses plus étranges et à 17 ans, sa figure monopolise déjà toute production dont il fait partie. C’est pourquoi sa participation au nouveau film de Godzilla contre Kong il a généré beaucoup d’attentes et a été analysé à la loupe. Bien que les fans aient célébré son apparition en tant que Maddison Russell, ils se sont également demandé si sa performance était dominée par le genre de rôle qu’elle jouait dans l’intrigue. De quoi s’agit-il?

L’actrice née à Marbella a répété le rôle qu’elle a joué dans Godzilla: le roi des monstres, un film qui a marqué ses débuts au cinéma en 2019. Dans le nouveau film, son personnage est la fille des scientifiques Monarch (Mark et Emma Russell) et elle mène une enquête avec Josh Valentine et Bernie Haye parce que tu penses qu’il y a un Conspiration d’Apex Corporation sur le comportement de Godzilla.







Madison est très impliquée dans sa recherche de la vérité, mais il devient extensif et répétitif. De plus, il comprend de nombreux moments drôles très simples pour une actrice comme Bobby Brown. La vérité est que sa silhouette, comme celle du reste de la distribution, est éclipsé par les vrais protagonistes du film: les titans.

J’ai passé un bon moment à regarder Godzilla vs Kong. Le meilleur des scènes des monstres et de l’intrigue de Kong et le pire des scènes dans lesquelles Millie Bobby Brown et compagnie apparaissent qui, heureusement, n’apparaissent pas beaucoup. Mais en général, le film est très bon. C’est un 8.5 / 10. pic.twitter.com/j5PL2xWmfX – Gabriel Gauna (@ Gabriel18598561)

26 mars 2021





Godzilla contre Kong: critique de la performance de Millie Bobby Brown dans le film

« Je viens ici juste pour me plaindre du rôle que Millie Bobby Brown a dans Kong vs Godzilla et que la fin est tout à fait prévisible au milieu du film, » « Je ne sais pas quel est le but du personnage de Millie Bobby Brown dans le film l’était. Non, je l’ai senti absolument nécessaire dans l’histoire « , était le ton des commentaires sur les réseaux sociaux devant un personnage qui était marqué comme « odieux ». Ils en sont même venus à penser que le seul inconvénient du film est la participation de la star de Netflix.

Je continue de penser que #MillieBobbyBrown Je n’avais rien à faire #Godzilla Roi des monstres; C’est le besoin typique de barboter chez les enfants (qui ne mourront pas) dans les films de monstres. Cependant, maintenant que je l’ai revisité, j’ai davantage apprécié l’extravagance du «kaiju». Elle est décente. pic.twitter.com/mWYvuPbe4c – JM Giovine (@jm_giovine)

26 mars 2021





La critique allait également dans le même sens et marquait le peu de pertinence que l’actrice avait dans Godzilla vs. Kong. SensaCine a statué que « Ni Millie Bobby Brown, ni Alexander Skarsgård, ni Rebecca Hall n’arrivent à se connecter avec le public » et pour Xataka « La sous-parcelle de Millie Bobby Brown n’est pas surchargée et il reste des additifs. »

Millie a parlé de sa performance dans une interview avec Joblo et a expliqué les motivations de Madison: « C’est définitivement une histoire de passage à l’âge adulte pour elle. Son histoire a énormément évolué dans la façon dont elle traite les choses, son attitude envers la vie, une personne beaucoup plus forte. Elle essaie vraiment de suivre les traces de sa mère. Elle est plus indépendante et meilleure. comprend quoi faire. «