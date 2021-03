La star de «  Million Dollar Listing  » marque 160 jours d’abstinence dans un message honnête: «  J’étais un toxicomane hautement fonctionnel  »

La star de Bravo Fredrik Eklund célèbre 160 jours de sobriété et de sentiment «incroyable».

L’agent immobilier d’origine suédoise, qui est l’un des cinq courtiers basés à New York présentés sur « Million Dollar Listing New York », a partagé une photo de lui jeudi sur Instagram pour marquer l’occasion.

Dans sa légende, Eklund, 43 ans, qui se qualifiait de «toxicomane hautement fonctionnel», a révélé à quel point sa vie s’était améliorée depuis qu’il avait arrêté de boire.

« Aujourd’hui marque 160 jours d’abstinence et c’est incroyable. Le truc de base est que j’ai plus d’énergie et de clarté, que j’ai l’air et me sens plus jeune, je dors mieux avec moins de stress et pas d’anxiété. Mon corps chante, pas mal », a-t-il écrit.

«J’étais un toxicomane hautement fonctionnel comme beaucoup d’entre nous, et il m’a fallu un certain temps pour le réaliser et l’admettre», a poursuivi Eklund, notant que même si la décision d’arrêter de boire «n’a pas été facile», elle s’est avérée très « libération. »

« La pression était en quelque sorte relâchée », a expliqué Eklund. « La pression de ne pas être honnête. La pression de souvent mettre en place une façade. La pression et la douleur de ne pas me faire confiance vers la fin. »

Eklund, qui partage des jumeaux de 3 ans, Milla, et Frederik Jr., avec son mari Derek Kaplan, a poursuivi en disant qu’après plus de cinq mois d’abstinence, il se sent optimiste quant à la vie.

« Le monde est immense et plein de possibilités. Je ne m’inquiète plus pour l’avenir comme avant. Je ne remets pas en question ma capacité de père comme avant », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était surpris de trouver il est « en fait plus amusant » en tant que personne sobre.

Eklund a également révélé dans son message qu’il avait remarqué que sa sobriété pouvait mettre les autres mal à l’aise. Mais il a choisi de se concentrer sur son propre voyage, et peut-être d’inspirer d’autres personnes qui veulent aussi être sobres.

«Quand vous arrêtez de boire, les gens autour de vous peuvent se mettre sur la défensive comme dans ‘eh bien je n’ai pas de problème, je ne bois même pas beaucoup’, comme si je les critiquais. Je ne le suis pas. est à propos de moi. Partager ma réalité et espérer inspirer ceux qui en ont besoin », a-t-il écrit.

« Je suppose qu’un nouveau chapitre commence pour moi maintenant », a-t-il conclu. « La vie 2.0 – une vie plus grande que l’alcool. Je suis ravie de voir où cela m’amène. Merci à tous de m’avoir soutenu. »

La star de télé-réalité a révélé pour la première fois sa décision d’arrêter de boire dans un post Instagram en janvier.

En rapport

À côté d’une galerie de photos de lui tenant sa fille Milla, la star de Bravo a annoncé qu’il était « sobre pendant 77 jours ».

« L’alcool a pris plus que ce que j’ai donné vers la fin. Et cela vient d’un gars qui a son propre vin. Aujourd’hui, j’ai 77 jours d’abstinence et je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers les gens qui m’ont influencé pour arriver ici », at-il partagé.

« C’est vrai ce qu’ils disent: ce n’est pas facile mais ça vaut vraiment le coup », a-t-il ajouté. « Je ne vais pas vous en vendre mais c’est jour et nuit. Ce matin, j’ai commencé 2021 dans le plus beau lever de soleil avec un esprit et un corps clairs. Et j’espère que tous les matins pour le reste de ma vie, une vie qui est plus gratifiant sans cela. «

En rapport: