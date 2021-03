Une mystérieuse explosion au-dessus de l’ouest des États-Unis était probablement des débris de fusée SpaceX, selon les experts

Les observateurs du ciel dans le nord-ouest du Pacifique ont vu une démonstration inattendue de pyrotechnie au-dessus de leur tête jeudi soir (25 mars).

Dans séquences vidéo , une pluie de météores au ralenti semble mitrailler au-dessus de sa tête, avec des dizaines d’orbes rougeoyantes traînant des queues enflammées dans le ciel. En réalité, il s’agissait probablement de la spirale de la mort d’une fusée SpaceX, ont déclaré des experts.

« Les objets brillants largement signalés dans le ciel étaient les débris d’un 2ème étage de fusée Falcon 9 qui n’a pas réussi à brûler par désorbitation », la branche de Seattle du Le Service météorologique national (NWS) a tweeté peu de temps après l’événement. « Sur la base de la vidéo observée, cela semble plus probable qu’un météore bolide ou un objet similaire, car ils se déplaceraient beaucoup plus rapidement lors de l’impact avec notre atmosphère. » (Un bolide est un météore brillant qui est souvent appelé une boule de feu, selon la NASA.)

Selon L’astronome de Harvard Jonathan McDowell, les débris provenaient probablement d’une fusée Falcon 9 lancée le 4 mars pour mettre plusieurs satellites Starlink en orbite. (Starlink est une constellation de plus de 1000 satellites Internet en cours de construction par SpaceX; la constellation comprendra à terme plus de 30000 satellites.)

Comme 45Secondes.fr l’a précédemment rapporté, les fusées Falcon 9 atteignent l’atmosphère grâce à deux propulseurs principaux, ou étages. Le premier étage, qui abrite neuf moteurs, soulève la fusée de la rampe de lancement; finalement, la première étape se découpe et peut être ramenée à distance vers un vaisseau SpaceX pour une réutilisation (parfois cette partie ne fonctionne pas si bien).

Le deuxième étage, qui contient un seul moteur, guide la fusée en orbite, puis est généralement laissé pourrir dans l’atmosphère, devenant un autre morceau de débris spatial.

Selon McDowell, le deuxième étage de la fusée qui a été lancée le 4 mars « n’a pas réussi à faire brûler de l’orbite » après le lancement des satellites Starlink, ce qui signifie qu’elle n’est pas descendue là où elle était attendue. Après trois semaines de dérive dans l’atmosphère, il est finalement tombé jeudi, se brisant en une explosion spectaculaire.

Le NWS a souligné qu’il n’y a aucun risque que l’un de ces débris enflammés ait traversé l’atmosphère pour causer des dommages. Et selon McDowell, de gros morceaux de déchets spatiaux brûlent dans notre atmosphère plus souvent que vous ne le pensez.

« Il s’agit du 14e morceau de débris spatial avec une masse de plus d’une tonne [1.1 tons] qui a réintégré depuis le 1er janvier de cette année, « McDowell a tweeté. « En d’autres termes, environ un par semaine. Et bien sûr beaucoup plus de petits morceaux. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.