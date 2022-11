3 Statistiques intrigantes sur les relations

Que vous veniez d’entrer dans une nouvelle relation et que vous soyez dans la phase excitante ou que vous soyez en couple depuis des décennies, il y aura toujours des doutes. Même les relations les plus solides peuvent être ravagées par le doute, à la fois sur vous-même et sur la relation elle-même. Cependant, alors que beaucoup d’entre nous souhaitent tout savoir sur les relations, il est presque impossible de tout savoir.

Photo : Kelly Sikkema/Unsplash

Heureusement, les statistiques et les chiffres peuvent fournir des informations éclairantes sur les relations. Voici quelques chiffres intrigants qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vie en couple.

La communication est essentielle pour éviter une séparation ou un divorce

L’une des raisons les plus courantes de la fin d’un mariage ou d’une relation est la communication. Si vous ne vous parlez pas correctement, il est en effet très facile de mettre fin à votre relation. En effet, des études montrent que la communication est souvent la principale raison de l’échec d’une relation.

Vous devriez donc vous concentrer sur l’amélioration et le renforcement de la communication ensemble. Cela pourrait passer par une thérapie par la parole, simplement en prenant du temps l’un pour l’autre ou en s’engageant à faire un changement personnel qui inhibe votre communication aujourd’hui.

Photo: Kelly Sikkema

Plus vous divorcez, plus il est difficile de rester ensemble

Ce n’est pas très choquant, mais plus vous avez de mariages, plus vous avez de chances de divorcer. Environ 60 % des seconds mariages se termineront par un divorce et près de 75 % des troisièmes mariages suivront le même parcours. Ainsi, l’expérience ne fera pas de vous un meilleur mari ou une meilleure femme – tout dépend de votre connexion et de votre communication avec cette personne.

Donc, ne pensez pas que ce n’est pas parce que votre dernier mariage / relation s’est effondré que votre prochain sera définitivement meilleur. Dans les relations, l’expérience n’est pas le maître que nous espérons et supposons tous.

Partager des habitudes mutuelles peut maintenir votre relation en vie

L’un des meilleurs moyens de maintenir une relation est de se ressembler davantage, même de manière plus négative. En effet, une étude a révélé qu’environ 50 % des mariages qui comptent un seul gros consommateur de substance se terminent par un divorce. Dans les relations où les deux participent, cependant, ils ont tendance à être beaucoup plus susceptibles de rester ensemble.

La même chose est vraie du contraire, cependant; Dans les relations où ni l’un ni l’autre ne participe à une certaine activité comme boire ou fumer, ils sont plus susceptibles de garder les choses ensemble plus longtemps.