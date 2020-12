Spider Man: Miles Morales obtient un mode Performance RT qui mélange 60 FPS avec le traçage de rayons lumineux

Pendant trop longtemps, les utilisateurs de consoles ont généralement dû faire face à la «vision» des développeurs lorsqu’ils publiaient leurs titres pour des consoles spécifiques.

Il n’y a eu aucune des fonctionnalités bien-aimées depuis longtemps que les joueurs PC ont la possibilité d’apprécier: désactiver certains paramètres qu’ils préfèrent ne pas traiter, et généralement danser autour de la page des paramètres jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un framerate préféré qui ne sacrifie pas. trop lourdement sur la qualité.

De nombreux joueurs sur PC considèrent que 60 FPS est la fréquence d’images minimale acceptable, et 120 est préférable: les paramètres de fidélité et de qualité supplémentaires ont tendance à venir après que cet objectif de base a été atteint.

Les joueurs de console, en revanche, n’ont pas été aussi chanceux: les titres ont tendance à fonctionner comme ils fonctionnent et il y a peu de rimes ou de raisons présentées aux joueurs concernant un manque franchement effroyable d’options pour déterminer comment faire fonctionner une console au mieux pour votre style. et le type de jeu.

Certains sont là pour s’arrêter et sentir les roses tout en admirant les reflets dans chaque flaque d’eau qu’ils peuvent trouver, et d’autres sont beaucoup plus intéressés par un combat fluide et un gameplay fluide.

Insomniac Games, développeur de Spider-Man: Miles Morales tente de donner un peu plus d’options à PlayStation les utilisateurs concernant ce qu’ils préféreraient avec un mélange sain des deux avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Performance RT » (RT pour raytracing) qui vise d’abord soixante images par seconde, puis ajoute des effets de lumière raytracing pour donner le titre suivant- brillance de génération attendue.

Ce ne sont pas les options approfondies que les joueurs voulaient; certains titres ne savent toujours pas comment proposer des options sur un PC et encore moins une console où la personnalisation est plus limitée, mais il est clair qu’il pourrait y avoir un avenir imminent, porté par la PlayStation 5, où les utilisateurs de la console pourront déterminer exactement comment ils veulent que leur titre soit joué.

Notre nouvelle mise à jour du jour au lendemain a introduit le mode Performance RT sur PS5. 60 ips et lancer de rayons! https://t.co/SSRy9vq9Aw – Jeux insomniaques (@insomniacgames) 9 décembre 2020

Console ou pas, il a l’air fantastique et fluide, au point qu’il pourrait très bien faire faire une double prise à quelques passionnés d’informatique. Croustillant, fluide et nouvelle génération à la pelle.

Ecoute, j’adore Night City mais Insomniac a mis le Ray Tracing dans cette beauté à 60 ips juste au moment où j’ai commencé mon NG + … Je devais vérifier!# PS5Share#MarvelsSpiderManMilesMorales pic.twitter.com/NASfFjutig – Victor Lucas (@Victor_Lucas) 10 décembre 2020

Même avec la compression de facto de Twitter, le clip ci-dessus dégage un lustre qui pourrait faire tourner plus de quelques-uns au vert d’envie.

La dernière mise à jour publiée hier a apporté l’option qui a fait vibrer les médias sociaux hier, même avec Cyberpunk 2077 à l’horizon proche, comme certains l’ont noté que la capacité à exécuter constamment des titres à 60 images par seconde a provoqué le plus grand sentiment de «nouvelle génération» à ce jour.