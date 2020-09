La latence est le grand ennemi des joueurs, et NVIDIA Reflex veut aider à la détecter et la réduire au minimum

La présentation hier de la monstrueuse GeForce RTX 3000 avec la nouvelle architecture Ampere a laissé de nombreuses notes dignes de mention. Non seulement nous avons des graphismes plus puissants que jamais à des prix comparativement meilleurs que leurs prédécesseurs: nous Des propositions de logiciels exceptionnelles sont arrivées pour profiter de ce pouvoir dans différents domaines.

L’un des plus frappants était NVIDIA Reflex, un ensemble de technologies visant à lutter contre le grand ennemi des gamers: la latence. Nombreux sont les éléments qui influencent cette latence, et cette proposition veut aider à détecter les coupables de ces retards pour les minimiser de manière significative.

La victoire se mesure en millisecondes

Lorsque vous filmez dans des jeux comme “ Fortnite ”, l’action ne se reflète pas immédiatement sur l’écran: le temps qu’il faut pour voir cette photo sur le moniteur dépend de plusieurs facteurs et composants, chacun introduisant un petit délai. La somme de tous est cette latence cela fait que ce que nous faisons pendant que nous jouons est affiché sur le moniteur avec un retard plus ou moins grand.

Cette latence peut être plus ou moins perceptible par les joueurs, et bien qu’elle ne soit pas si pertinente dans certains types de jeux, est absolument crucial dans les jeux compétitifs et en particulier dans les tireurs et FPS comme «Fortnite», «Valorant», «Apex Legends» ou «Call of Duty: Warzone», par exemple.

Comme expliqué dans NVIDIA, dans les jeux avec une charge graphique élevée, ce qui se passe généralement est que le CPU crée une “file d’attente de rendu” dans lequel il ordonne les tâches que le GPU – qui a donc toujours du travail en attente – doit effectuer pour afficher les trames sur le moniteur.

Cela permet de maximiser le taux d’images par seconde que les jeux affichent, mais augmente la latence car les images attendent d’être rendues.

C’est précisément là qu’intervient NVIDIA Reflex, qui ajustez dynamiquement cette file d’attente de rendu pour que le CPU et le GPU soient entièrement synchronisés. Cela aide également à détendre la charge de travail sur le processeur et à réduire encore mieux la latence introduite par d’autres périphériques (comme la souris).

Le SDK NVIDIA Reflex veut devenir un outil permettant à la fois aux développeurs et aux utilisateurs d’analyser cette latence et de pouvoir ensuite la limiter. Il est possible de surveiller en temps réel des facteurs comme la latence du jeu ou le rendu par exemple, mais comme on le voit sur l’image il y a de nombreux éléments qui affectent la latence finale du système. De manière générale, les latences impliquées sont:

Latence périphérique : est le temps qui est investi dans le traitement des entrées de notre clavier ou souris, par exemple, et l’envoi de ces événements au PC.

: est le temps qui est investi dans le traitement des entrées de notre clavier ou souris, par exemple, et l’envoi de ces événements au PC. Latence du jeu : est le temps que le CPU passe à traiter ces entrées et à envoyer une nouvelle trame au GPU pour être rendue.

: est le temps que le CPU passe à traiter ces entrées et à envoyer une nouvelle trame au GPU pour être rendue. Latence de rendu : est le temps entre le moment où l’image entre dans la file d’attente de rendu et le moment où le GPU termine son rendu.

: est le temps entre le moment où l’image entre dans la file d’attente de rendu et le moment où le GPU termine son rendu. Latence PC : est le temps qu’il faut à un cadre pour terminer tout ce voyage. La latence du jeu est ajoutée à la latence du rendu.

: est le temps qu’il faut à un cadre pour terminer tout ce voyage. La latence du jeu est ajoutée à la latence du rendu. Surveiller la latence : est le temps nécessaire au moniteur pour afficher une nouvelle image lorsque le GPU a terminé le rendu de cette image.

: est le temps nécessaire au moniteur pour afficher une nouvelle image lorsque le GPU a terminé le rendu de cette image. Latence du système: C’est la somme de toutes les latences précédentes.

Jusqu’à présent, mesurer cette latence n’était possible qu’avec des caméras haute vitesse exclusives, mais NVIDIA a intégré cette technologie en option dans les moniteurs prenant en charge G-SYNC et des taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Cette technologie, appelée Reflex Latency Analyzer.

Divers fabricants comme Acer, ASUS, MSI et Alienware ont déjà des moniteurs compatibles avec cette technologie. En connectant n’importe quelle souris à ces moniteurs, nous pouvons analyser la latence introduite par le PC et le moniteur, mais si nous utilisons également une souris spécialement conçue pour cette tâche – ici, NVIDIA s’est allié à des fabricants tels que ASUS, Logitech, Razer et SteelSeries – ce sera Il est possible de mesurer la latence de tous les périphériques séparément pour obtenir une analyse encore meilleure de cette latence et des clés pour la réduire au maximum.

Grâce au logiciel NVIDIA Experience, nous pourrons analyser cette latence et également activer l’option qui nous permet de faire une sorte d ‘”overclocking intelligent” pour réduire cette latence: selon NVIDIA, 50% de latence en moins peut être obtenue dans les jeux prenant en charge cette fonctionnalité, ce qui, bien entendu, peut constituer un avantage concurrentiel sensible dans les jeux vidéo compétitifs.

Chez NVIDIA, ils ont en fait un article détaillé dans lequel ils ne parlent pas seulement de cette nouvelle technologie, mais aussi des différents types de latence qui existent dans les jeux vidéo en ligne compétitifs. Nous ne sommes pas seulement affectés par cette latence sur notre PC / système, mais aussi par d’autres comme la latence du réseau (le fameux ping).

Les chercheurs de NVIDIA ont détecté l’importance de cette latence dans les jeux de compétition, et indiquent par exemple que la différence entre une latence de 12 et 20 ms est notable dans les performances lorsqu’il s’agit de viser puis de filmer en FPS. Pour NVIDIA “Être doué pour les tireurs de compétition, c’est bien plus que simplement avoir des talents mécaniques.“.

Bien que la latence ne soit pas le facteur décisif, elle les aide certainement et pour eux “FPS plus élevé et latence du système plus faible conduit à des tirs à la cible plus fréquents. ”

Avec NVIDIA Reflex et son SDK, il est possible d’appliquer ces améliorations à divers jeux, et dans ses tests avec divers titres tels que ‘Apex Legends’, ‘Destiny 2’, ‘Fortnite’ ou ‘Valorant’ l’avantage entre l’activer et le désactiver était diversifiée mais remarquable dans de nombreux cas.

Les données de NVIDIA sont prometteuses et l’analyse approfondie de la latence que ses ingénieurs ont effectuée est certainement très intéressante, mais maintenant Reste à voir quel est l’impact réel de cette technologie sur les joueurs.. La vérité est que le problème existe et que dans les jeux de compétition, tout s’additionne. Ou dans ce cas, soustrayez.