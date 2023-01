Michelle Yeoh répond à la nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour Tout partout d’un coup

Tout partout tout à la fois Star Michelle Yeo a répondu à sa nomination historique pour la meilleure actrice à la 95e cérémonie des Oscars. L’actrice, qui a été nominée pour son interprétation de l’héroïne multivers Evelyn Quan Wang dans Tout partout tout à la fois a déclaré à propos de la nomination (via THR) que « cela a pris beaucoup de temps. Mais je pense que c’est plus que moi », alors qu’elle parlait de l’inclusivité et de la diversité dans l’industrie.





«Nous sommes un petit film qui a un cœur si grand, aimant et battant auquel tant de gens s’identifient. Et je pense que c’est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui avec toutes ces nominations, parce que nous recevons juste une effusion d’amour – ça a été un tel processus de guérison. Pas seulement dans le film, mais [for] notre public aussi, alors qu’ils parcourent le voyage avec cette folle appelée Evelyn Wong.

Louanges à tous ceux qui ont contribué à apporter Tout partout tout à la fois à la vie, Yeoh a abordé le long chemin parcouru alors qu’elle se retrouve la première Asiatique à être nominée pour la meilleure actrice aux Oscars.

« Cela a pris beaucoup de temps. Mais je pense que c’est plus que moi. En ce moment, constamment, tout le temps, avoir des Asiatiques qui s’approchent de moi en me disant : ‘Tu peux le faire, tu le fais pour nous.’ C’est comme, ‘Je comprends. Je comprends parfaitement.’ Pendant tout ce temps, ils n’ont pas été reconnus, ils n’ont pas été entendus.





Michelle Yeoh pense que la nomination « est au-delà de moi »

A24

Yeoh est dans l’industrie depuis des décennies et est surtout reconnue pour avoir démontré son affinité pour les arts martiaux avec des rôles comme Police Story 3: Superflic, Wing Chunla sortie de James Bond Demain ne meurt jamais, Shang-Chi et la légende des dix anneauxet l’Oscar Tigre accroupi Hidden Dragonainsi que le succès retentissant Fous riches asiatiques.

« Je suis dans le cinéma depuis 40 ans. Lorsque vous avez la validation de vos pairs, tout cela est comme la cerise sur le gâteau. Mais la raison pour laquelle vous faites des films et que vous présentez vos bébés au monde, c’est parce que vous voulez que l’histoire soit racontée, vous voulez que les gens comprennent, que ce soit votre culture, qu’il s’agisse de certaines histoires très poignantes ou de contes importants, à être dit. Je pense que cela me dépasse. Cela représente tant de personnes qui ont espéré être vues de cette façon, avoir une place à la table, dire : « Moi aussi, j’ai de la valeur, j’ai besoin d’être vue aussi. »

Yeoh était très heureuse de voir son nom sur la liste de la meilleure actrice pour Tout partout tout à la foissentant qu’elle aurait laissé tomber tous ceux qui croyaient en elle.

« Je suis content d’avoir été nominé. Sinon, merde, mec, je ne saurais pas quoi faire. Quand ils criaient les noms, je me disais ‘S’ils ne m’appellent pas, qu’est-ce que je vais dire aux gens qui ont tant cru en moi ?’ C’est mon cauchemar depuis deux jours, parce que ça peut arriver, n’est-ce pas ? Comment vais-je franchir cette porte ? Et tous ces visages asiatiques déçus qui nous demandent : ‘Pourquoi tu ne l’as pas fait pour nous ?’ »

Enfin, Yeoh a remercié les actrices qui l’ont précédée et a révélé le niveau de félicitations qu’elle reçoit maintenant après l’annonce des Oscars.

« Nous connaissons tellement d’actrices plus incroyables que moi. Donc, c’est pour eux. Je me tiens sur leurs épaules. Et je les remercie d’avoir ouvert la voie et de m’avoir permis d’arriver jusqu’ici. Mon téléphone devient complètement fou de Hong Kong, d’Asie et de Chine. Ils appellent tous parce qu’ils sont tellement ravis pour moi et pour le fait que, vous savez, c’est le premier Asiatique qui a cette opportunité d’être là-haut.

Tout partout tout à la fois a été nominé pour un total de 11 Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Daniel Kwan et Daniel Schienert. La 95e cérémonie des Oscars 2023 devrait avoir lieu le dimanche 12 mars 2023.