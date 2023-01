L’un des meilleurs RPG du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

in

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement Rogue Hearts, l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android.

Si vous êtes un fan de jeux RPG, ne manquez pas l’occasion d’essayer Rogue Hearts sans débourser un centime

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux gratuits de toutes sortesmais si vous aimez les jeux de rôle, vous avez aujourd’hui la possibilité d’obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux RPG pour Android.

Voici Rogue Hearts, un jeu qui a déjà a été téléchargé plus de 100 000 fois et qui compte près de 15 000 avis et une note moyenne de 4,2 sur 5 dans la boutique d’applications Google.

Rogue Hearts est gratuit pour une durée limitée

Rogue Hearts est un robot d’exploration de donjon roguelike dans lequel vous devrez examiner différentes salles situées dans différentes régions pour trouver le boss de chacun d’eux et le vaincre.

A chaque fois que vous vaincrez un boss vous gagnerez un butin composé de pièces qui vous permettront de améliorez vos héros et achetez-leur de l’équipementquelque chose qui vous donnera la possibilité de vaincre les boss les plus puissants des donjons.

Mais ce jeu ne consiste pas seulement à tuer les boss des donjons, car pendant le processus de les explorer, vous devrez éviter les pièges et résoudre des énigmes pour arriver là où se trouve le patron.

En plus d’explorer les donjons pour tuer leurs boss, vous pourrez également participer à une série de tests dans lesquels vous devrez démontrer les capacités de vos héros en combat rapproché et à distance.

En règle générale, Rogue Hearts est au prix de 0,99 eurosmais maintenant tu peux télécharger entièrement gratuitement, bien que pour un temps limité. Ce jeu est compatible avec tout appareil doté Android 4.4 ou version ultérieure et compte d’une série d’achats intégrés qui vont de 0,89 à 45,99 euros à travers lequel vous pourrez débloquer des skins et d’autres éléments supplémentaires.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour jouer à Rogue Hearts, vous devez avoir une connexion internetcar ce n’est pas un jeu hors ligne.

Google Play | Rogue Hearts (Gratuit 0,99 euros)

