Qui est Bruzzo dans le film "Argentine, 1985"?

Argentine, 1985 est un témoignage sur une période sombre du pays avec un procès qui a suscité des espoirs de justice. Qui est Bruzzo dans ce film ?

Argentine, 1985 s’inspire de l’histoire vraie des procureurs Julio Strassera et Luis Moreno Ocampo, qui cette même année a osé enquêter et poursuivre la dictature militaire la plus sanglante de l’histoire argentine. Inébranlables par l’influence militaire encore considérable dans la nouvelle démocratie fragile, Strassera et Moreno Ocampo ont réuni une jeune équipe juridique de héros improbables pour leur bataille David contre Goliath.

Le film mettant en vedette Ricardo Darin et Peter Lanzani il a gagné Golden Globe et est nominé pour Prix ​​Oscar Quoi Meilleur film étranger. Cette histoire d’une période sombre qui se terminait et d’un procès qui a réveillé l’espoir de toute une ville est restée fidèle aux événements survenus à cette époque et dans ce contexte, il y a plusieurs personnages basés sur la vie réelle.

Qui est Bruzzo ?

L’un des noms qui fait partie de l’intrigue du film est bruzzoun ami proche du président argentin de l’époque, Raúl Ricardo Alfonsinqui a joué un rôle actif lors du procès des juntes militaires et dans le film, vous pouvez voir comment il travaille aux côtés du procureur Julio Strassera. Bien qu’il fasse partie de Argentine, 1985 c’est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup d’informations sur cette personne dans les dossiers donc c’est une sorte de « Personnage de fiction » en fonction de ce qui s’est passé.

L’acteur né à Quilmes, Gabriel Fernándezdonne vie à bruzzo et partager des scènes avec Ricardo Darin. Interrogé sur une séquence dans laquelle le protagoniste du film met en lumière la performance de son collègue, où bruzzo Il demande au procureur qui sera chargé de compter les morts qui se produiraient si les militaires se soulevaient, l’homme de Quilmeño a fait appel à sa mémoire : « J’ai fait mon service militaire pendant que se déroulait ce procès, c’était la pire année de ma vie, 11 mois de mauvais traitements (…) l’acteur avait cette charge émotionnelle et je n’étais pas au courant ».

Gabriel Fernández dit à ce sujet : « Les scènes étaient réelles, elles se sont produites, un énorme travail d’enquête a été fait pendant de nombreuses années, et c’est aussi un merveilleux thriller politique. Si elle participe aux Oscars, la différence importante est que le monde la verra, et le monde verra ce qui peut être fait en Argentine et ce qui s’est passé en Argentine. »soulignant l’importance de ce film captivant qui raconte une étape importante dans la justice du pays du sud.

