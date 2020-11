De près avec la fonction Dynamic Boost de Nvidia pour les ordinateurs portables de jeu

L’avenir des ordinateurs portables de jeu, semble-t-il, est largement axé sur la gestion des budgets thermiques limités entre les deux composants les plus chauds: le CPU et le GPU. AMD a SmartShift et Intel a Dynamic Power Share, mais les deux technologies sont conçues pour fonctionner exclusivement avec leur propre matériel. Maintenant, Nvidia a rejoint le parti avec son propre Dynamic Boost, qui vise à exploiter le budget thermique «inutilisé» d’un ordinateur portable.

Par exemple, si un ordinateur portable a un budget thermique de 115 watts avec 35 watts pour le processeur et 80 watts pour le GPU, pourquoi ne pas prendre de puissance supplémentaire que le processeur n’utilise pas pour augmenter les performances lors des jeux?

C’est l’idée derrière la réponse de Nvidia au SmartShift d’AMD et au Dynamic Power Share d’Intel. Comment cela fonctionne, la société ne détaille pas, mais elle est limitée au jeu DirectX pour le moment. Nous supposerons que Nvidia a créé des algorithmes pour augmenter dynamiquement la consommation d’énergie du GPU sous certaines charges et contrôler dynamiquement les performances du processeur au point qu’il ne nuit pas aux performances de la fréquence d’images.

Nvidia

À l’origine, on pensait que la fonctionnalité ne serait apportée qu’aux GeForce RTX 2070 Super et GeForce RTX 2080 Super annoncées plus tôt cette année. Nvidia nous dit qu’il peut être pris en charge sur n’importe quel ordinateur portable basé sur Turing, mais c’est au fabricant d’ordinateurs portables de l’implémenter. L’ordinateur portable doit également être construit autour d’une conception de caloducs partagés, car des caloducs dédiés signifieraient qu’il est inutile d’essayer de partager.

Nous avons récemment eu la chance de voir à quel point cela fonctionne bien sur un Acer Predator Triton 500 configuré avec un Intel Core i7-10750H et une GeForce RTX 2080 Super. La fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez l’activer ou la désactiver dans le panneau de configuration Nvidia. Vous pouvez le définir globalement et en tant qu’option pour activer ou désactiver le déclenchement pour des applications particulières également.

IDG

Pour essayer Dynamic Boost, nous avons exécuté l’ordinateur portable dans son profil de refroidissement par défaut, mais nous avons désactivé G-sync (ce qui peut parfois rendre les résultats de référence un peu farfelus) et avons également configuré l’ordinateur portable pour qu’il ait toujours le GPU discret activé. L’ordinateur portable dispose d’un design de caloduc partagé et d’une épaisseur de 18 mm, ce qui en fait l’enfant d’affiche pour une technologie de boost partagée.

Acer Nous avons utilisé un Acer Predator Triton 500 avec un Core i7-10750H à 6 cœurs et un Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q à l’intérieur pour examiner la fonction Dynamic Boost.

Résultats de jeu Dynamic Boost

Pour tester Dynamic Boost, nous avons exécuté le Predator Triton 500 à travers plusieurs jeux ainsi que quelques tests graphiques synthétiques. Nous avons généralement vu les performances augmenter de 5% à 9%, ce qui correspond aux affirmations précédentes de Nvidia concernant Dynamic Boost. Nous avons mis en évidence le pourcentage de changement en vert pour les améliorations de performances que nous considérons comme valables, en jaune pour les résultats qui se situent probablement dans la marge d’erreur et en rouge pour les baisses de performances. Oui, nous avons dit diminuer, mais vous devrez attendre un peu plus longtemps pour voir pourquoi.

En regardant d’abord les synthétiques, vous avez un avant-goût de l’endroit où Dynamic Boost fonctionne le plus. Port Royal de 3DMark, par exemple, est une référence en traçage de rayons particulièrement intensive pour les GPU. Là, nous voyons un avantage de 9,4% avec Direct Boost.

IDG La fonction Dynamic Boost de Nvidia fonctionne mieux sur des charges de jeu très graphiquement intenses.

Lorsque nous revenons à Time Spy de 3DMark, nous pouvons voir une augmentation de 7,9% des performances du côté graphique, mais une légère diminution de la physique. Pourquoi? 3DMark est une référence créée pour mesurer les performances de jeu 3D, décomposant ses tests en graphiques puis en test physique. Chaque test utilise le processeur, bien sûr, mais la notation est construite pour ignorer les performances du processeur pour la partie graphique, mais la note plus élevée pour le test de physique.

Bien que Time Spy ne soit pas aussi dur que Port Royal, il s’agit toujours d’un test graphique assez lourd. Vous ne pouvez pas dire la même chose pour 3DMark Sky Diver. Sky Diver est comme Time Spy avec à la fois un test graphique et un test physique. Mais contrairement à Time Spy, il est conçu pour voir à quel point un ordinateur portable avec des graphiques intégrés peut jouer à des jeux. Dans son test graphique, nous constatons en fait une augmentation assez décente de 8,5%, mais le test de physique voit en fait son score baisser de 6,6%.

Nvidia a déclaré qu’il était incapable de reproduire nos résultats, mais nous pensons que la pince de Dynamic Boost sur le processeur était juste suffisante pour provoquer une baisse du test de physique de Sky Diver.

Plus la charge est forte, meilleur fonctionne Dynamic Boost

Les jeux ne fonctionnent généralement pas comme un test synthétique. Le comportement du CPU et du GPU est affecté par un mélange d’inconnues susceptibles de changer. Pourtant, nous voyons un modèle similaire à celui de 3DMark, où les jeux qui sont en grande partie bloqués par les performances du GPU semblent gagner le plus.

Par exemple, le chemin entièrement tracé Quake II RTX nous donne une augmentation de 9,4% avec Dynamic Boost activé. Metro Exodus avec son support de DirectX Ray Tracing retourné nous donne 8 pour cent. Brigade étrange tousse 7,4% avec d’autres jeux, tels que Shadow of the Tomb Raider, nous donnant «seulement» 5 pour cent de gains.

Encore une fois, Nvidia ne dit pas comment fonctionne Dynamic Boost, mais les résultats suggèrent que les gains sont liés à la mesure dans laquelle un jeu dépend des performances du GPU et des performances du processeur. Parfois, les deux peuvent être assez équilibrés, comme Far Cry New Dawn et Rise of the Tomb Raider.

Nous avons essayé d’examiner cela en utilisant le même jeu réglé sur sa qualité d’image maximale et ses paramètres de qualité d’image les plus bas. Les résultats concordaient pour la plupart.

Brigade étrange sur son réglage le plus élevé donne environ 7,4%, mais en le réglant sur son réglage graphique le plus bas, ce qui devrait rendre le jeu moins dépendant du GPU, nous avons vu l’augmentation des performances chuter à 4,2%.

Nous l’avons également vu avec Shadow of the Tomb Raider, qui «seulement» nous donne 5,1 pour cent sur son réglage le plus élevé en utilisant DXR – mais sur son réglage le plus bas, les performances sont fondamentalement les mêmes avec Dynamic Boost.

On voit la même chose avec Metro Exodus, mais dans l’un des rares cas, les performances passent d’une augmentation de 8% à une diminution de 5%. Nous passons à nouveau d’une charge GPU lourde et lourde avec un éclairage global par ray tracing et des fréquences d’images dans la plage de 50 ips, à des fréquences d’images de 160 à 170 avec le jeu à son niveau de qualité le plus bas. Les responsables de Nvidia ont déclaré qu’ils examinaient cette seule diminution des performances, mais lorsque le GPU n’est pas le goulot d’étranglement, vous êtes maintenant plus à la merci des horloges de suralimentation du processeur qui pourraient tout déséquilibrer à l’occasion.

Ce n’est pas un facteur décisif pour nous, car c’est le seul titre qui l’a montré. Nous pensons également que peu de joueurs joueront à un jeu qui présente toutes les cloches et sifflets graphiques avancés avec eux désactivés. Et comme nous l’avons dit, même les jeux auxquels vous joueriez à des fréquences d’images élevées n’ont pas perdu de performances. Le processeur lourd Counter Strike: Opérations mondiales était dans la marge d’erreur et n’a rien gagné à augmenter la vitesse d’horloge du GPU. Un résultat que nous voulons montrer est pour Red Dead Redemption II. Le jeu a affiché une augmentation assez énorme de 14% en activant Dynamic Boost.

Bien que nos résultats soient réels, Nvidia n’a pas du tout annoncé une augmentation des performances à deux chiffres. Notre augmentation de 14% pourrait provenir de l’exécution du jeu en utilisant l’API DirectX12 plutôt qu’en utilisant l’API Vulkan sur laquelle le jeu par défaut. En gros, ne vous attendez pas à un gain énorme la plupart du temps.

Enfin, nous avons trié nos résultats des meilleurs gains aux pires. Cela permet de voir plus facilement que plus la charge est graphiquement intense, plus vous obtenez de performances.

IDG Triés par gains de performances, vous pouvez voir que les gains de performances de Dyanmic Boost sont généralement orientés vers des paramètres riches en graphiques, les résultats diminuant à mesure que vous atteignez des charges plus légères.

Voici à quoi ressemble Dynamic Boost

Nvidia a déclaré que Dynamic Boost augmentait le budget thermique du GPU de 15 watts, ce qui semble être en grande partie vrai. Nous avons utilisé HWInfo pour enregistrer le GPU et le CPU pendant les exécutions pour voir si cela se produisait ou non. Ci-dessous, vous pouvez voir une exécution de 3Dmark Time Spy et la puissance consommée par la puce graphique. La première bosse a lieu pendant la partie graphique, la seconde partie montrant la partie physique du test. Le bleu est la puissance utilisée par la GeForce RTX 2080 Super Max-Q sur le Predator Triton 500 avec Dynamic Boost désactivé, tandis que le vert est avec Dynamic Boost activé.

IDG Vous pouvez voir avec Dynamic Boost que la consommation d’énergie de la GeForce RTX 2080 passe de 80 watts à 95 watts.

En regardant la puissance du processeur au cours de la même exécution de 3DMark, vous pouvez voir que la consommation d’énergie du processeur en bleu est en effet abaissée du milieu des années 20 aux adolescents pendant la partie graphique du test. Son budget de puissance est également réduit lors du test de physique.

IDG Vous pouvez voir que la consommation d’énergie du processeur est réduite avec le Dynamic Boost de Nvidia activé (vert) par rapport à l’état désactivé (bleu).

Nous voulions également examiner la puissance du GPU pendant une course de jeu, nous l’avons donc également enregistrée pendant Metro Exodus avec les fonctionnalités de ray tracing activées. Vous pouvez voir qu’il correspond principalement à 3DMark, avec le GPU doté de 15 watts de plus au cours des trois exécutions distinctes de la référence intégrée dans Metro.

IDG Dynamic Boost activé (vert) vs Dynamic Boost désactivé (bleu)

Passant au CPU, nous pouvons voir que le CPU fonctionne avec un budget d’un peu moins de 20 watts avec Dynamic Boost activé. Avec Dynamic Boost désactivé, le processeur utiliserait environ 45 watts du budget thermique.

IDG Dynamic Boost activé pendant Metro Exodus porte le processeur à moins de 20 watts au lieu de 45 watts.

Pour voir la vitesse d’horloge perdue par le processeur alors qu’il était limité à moins de 20 watts, nous avons examiné cela avec Dynamic Boost activé et désactivé. Ci-dessous, vous pouvez voir où la vitesse d’horloge du processeur atteint peut-être 100 MHz au cours des trois exécutions de référence.

IDG Le processeur fonctionne à une vitesse d’horloge légèrement plus lente lorsque Dynamic Boost est activé.

Pour revenir à notre exposé précédent sur ce qui se passe lorsque vous faites passer un jeu de ses paramètres graphiques les plus intensifs à ses plus bas, nous l’avons fait pour Métro. En le comparant à la course Metro avec toutes les cloches et sifflets allumés, le réglage bas déplace davantage le fardeau sur le processeur.Les vitesses d’horloge sont globalement très proches, mais vous pouvez voir que les deuxième et troisième bosses représentant les deuxième et troisième passages sont à une vitesse d’horloge inférieure. Les vitesses d’horloge tout au long des exécutions sont également plus proches d’environ 2 GHz, ce qui est d’environ 600 MHz à 700 MHz plus élevé que lorsque le jeu est principalement un GPU.

IDG Réglé sur son réglage bas, Metro voit le processeur fonctionner à des vitesses d’horloge beaucoup plus élevées.

Conclusion

À l’avenir, Nvidia se trouvera bousculé pour attirer l’attention entre AMD et Intel, car les deux rivaux offrent des routines de partage de puissance propriétaires probablement fermées à Nvidia. Le SmartShift d’AMD promet également des gains de performances à un chiffre, et nous l’avons vu dans certains des tests que nous avons effectués (notre examen attendu depuis longtemps de SmartShift est en cours).

Alors qu’AMD est susceptible de presser Nvidia sur le milieu de gamme et plus (nous imaginerions avec des pièces mobiles basées sur son RDNA2), Intel est susceptible de serrer Nvidia au niveau d’entrée avec son propre partage de puissance dynamique avec les GPU Xe Max et 11e -gen processeurs.

À travers ce prisme, nous pouvons dire que Dynamic Boost est néanmoins assez impressionnant dans l’ensemble. En utilisant ce qui ressemble principalement à une technologie logicielle, Nvidia est capable de réaliser des gains de performances très solides même s’il n’a pas les clés pour contrôler le processeur aussi profondément qu’AMD ou Intel le feraient.

À quoi ressemblera le monde du partage intelligent dans 12 mois, cependant, tout le monde le devine.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂