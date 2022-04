Twitter va enfin permettre d’éditer les tweets déjà publiés

in

L’édition des tweets déjà publiés ne sera initialement disponible que pour les utilisateurs de la version payante, Twitter Blue.

Twitter est tombé du haut des réseaux sociaux les plus populaires ces derniers tempsen raison de la forte croissance d’Instagram et de TikTok, mais la société qui depuis quelques jours, il a Elon Musk comme actionnaire maximum veut à nouveau se battre en tête-à-tête avec ces deux plateformes et pour y parvenir, il vient d’annoncer qu’enfin, il va permettre l’édition de tweets déjà publiés.

L’édition des tweets sera disponible dans les mois à venir

Comme nous le disent les gars d’Android Police, cette décision trouve son origine dans un sondage posté sur Twitter par Elon Musk avec le titre voulez-vous un bouton d’édition ?que nous vous laissons sous ces lignes.

Voulez-vous un bouton d’édition ? – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2022

Quelques heures plus tard, Parag Agrawal, le PDG de Twitter après le départ de Jack Dorsey, a répondu à ce tweet en disant: « Les conséquences de ce sondage seront importantes. Merci de voter prudemment. »

Les conséquences de ce scrutin seront importantes. Merci de voter prudemment. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) 5 avril 2022

Les résultats de cette enquête montrent clairement que les utilisateurs de Twitter attendent depuis longtemps de pouvoir éditer les tweets déjà publiés, puisque plus de 73% des participants ont voté OUI.

Cela a fait qu’il y a moins de 24 heures, Twitter lui-même a confirmé, à travers le tweet que nous vous laissons ci-dessous, que la possibilité d’éditer les tweets une fois publiés sera disponible dans les mois à venir initialement uniquement pour les utilisateurs de la version payante, Twitter Blue. Le réseau social du petit oiseau bleu a confirmé que cette décision visait à voir comment cet outil fonctionne avant de le mettre en œuvre à l’échelle mondiale.

maintenant que tout le monde se demande… oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d’édition depuis l’année dernière ! non, nous n’avons pas eu l’idée d’un sondage 😉 nous lançons les tests dans @TwitterBlue Labs dans les mois à venir pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est possible. —Comms Twitter (@TwitterComms) 5 avril 2022

Cela signifie que si vous êtes un utilisateur de la version gratuite de Twitter vous ne pourrez pas tester cette fonctionnalité tant attendue, du moins pour l’instantmais si les tests avec les utilisateurs de Twitter Blue sont satisfaisants, il est fort probable que cet outil d’édition de tweets finir par atteindre le monde entier plus tôt que tard.

