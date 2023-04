Steve Wilkos se souvient de sa dernière conversation avec Jerry Springer

Ancien animateur de télévision Jerry Springer est décédé jeudi après une bataille contre le cancer, et la nouvelle a été une surprise pour beaucoup, étant donné qu’il avait gardé son état secret. Springer n’avait même pas dit à un ami de longue date Steve Wilkosqui a été chef de la sécurité sur Le spectacle de Jerry Springer avant d’obtenir son propre spin-off, lorsque les deux se sont rencontrés il y a à peine un mois. En repensant à cette réunion maintenant, Wlikos se souvient que Springer n’avait pas laissé entendre qu’il luttait contre la maladie mortelle. Il dit Divertissement ce soir qu’il avait reçu l’appel de Springer après avoir terminé l’enregistrement de Le spectacle de Steve Wilkoset alors qu’il était fatigué après une longue journée, il ne pouvait pas dire non à retrouver son vieil ami.

« Je ne voulais vraiment pas y aller, mais c’est Jerry et je me dis : ‘Je veux voir le gars et je l’aime' », a déclaré Wilkos, dont la propre émission est toujours à l’antenne et en est à sa 15e saison. « Il ne m’a jamais dit qu’il était malade. Et maintenant, je pense que la nuit où je l’ai vu était sa façon de me dire au revoir sans dire au revoir. J’aurais aimé savoir. Je pense qu’à sa manière, il me disait au revoir. »

Wilkos se rend compte maintenant que la dernière conversation qu’il a eue avec Springer était différente de la façon dont leurs réunions se dérouleraient habituellement. Habituellement, ils parlaient de la famille ou de la façon dont les choses se passent actuellement, regardant très rarement le passé. Wilkos se souvient également que Springer l’avait serré dans ses bras et lui avait dit combien il l’aimait, un autre signe qu’il disait au revoir à son ami sans rendre l’occasion trop sombre en révélant sa maladie cachée.

« Il m’a embrassé. Il m’a étreint comme il ne l’avait jamais fait auparavant et il me disait qu’il m’aimait », a déclaré Wilkos. « Nous nous sommes assis, et je repense maintenant, nous réfléchissions beaucoup aux bons moments que nous avions, ce que nous ne faisions pas normalement beaucoup, mais cette fois, c’était beaucoup de réflexion sur les bons moments que nous avions ensemble. »

Il a ajouté: « Et je disais à ma femme, pour moi, cela a beaucoup de sens aujourd’hui. J’entends qu’il avait un cancer du pancréas, mais il ne m’a rien dit. Donc, je ne suis vraiment pas sûr. Mais si c’est vrai, alors il m’a définitivement dit au revoir d’une manière qu’il me faisait savoir que c’était la fin. »





Jerry Springer est décédé d’un cancer du pancréas

Il a depuis été confirmé que Springer est décédé après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Certaines personnes aux prises avec des maladies mortelles préfèrent garder leurs batailles secrètes afin de ne pas être traitées différemment par leurs pairs, et cela peut être le cas avec Springer. Ce n’est pas rare avec des célébrités, avec d’autres stars comme Chadwick Boseman et Norm MacDonald succombant à des batailles contre le cancer qui avaient été totalement tenues secrètes du public. Cela dit, Wilkos avait toujours l’impression que quelque chose n’allait pas la dernière fois qu’il avait vu Springer.

« Il n’a jamais rien mentionné », a déclaré Wilkos à TMZ. « Vous savez, je savais que quelque chose n’allait pas, juste à cause de la façon dont il était avec moi. Nous avons toujours été très affectueux et nous nous sommes souciés l’un de l’autre, mais il était très émotif ce soir-là, et il m’a étreint comme il n’avait jamais étreint moi avant. »

Reposez en paix.