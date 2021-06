Michael Packard a presque été «avalé» par une baleine – mais il n’est pas la première personne à survivre

Les événements étranges qui se déroulent tous les jours ne manquent pas, mais cela peut être difficile à avaler… littéralement.

Michael Packard, un plongeur de homard de 56 ans, plongeait au large de Provincetown, dans le Massachusetts, à la recherche de homards, lorsqu’une baleine à bosse a tenté de l’avaler.

«Je viens d’être projeté en l’air et d’atterrir dans l’eau. [W]comme libre, et j’ai juste flotté là-bas … Je me suis senti autour, et j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de dents et je n’avais vraiment pas ressenti de grande douleur », a-t-il déclaré. « Et puis j’ai réalisé: » Oh mon Dieu, je » m dans la bouche d’une baleine. Je suis dans la bouche d’une baleine et il essaie de m’avaler.' »

Peu de temps après être entré dans la gueule de la baleine, la baleine s’est rendu compte que Packard n’était pas aussi comestible qu’il le paraissait et l’a recraché. Heureusement, Packard a non seulement survécu presque à l’ingestion, mais a également subi des blessures très mineures.

Son ami, Josiah Mayo, l’a aidé à remonter sur le bateau, où Packard a ensuite été transporté à terre et emmené à l’hôpital de Cape Cod.

À ce stade, vous avez probablement beaucoup de questions sur l’histoire poignante de Packard. Comment s’est-il échappé ? À quoi ressemble l’intérieur de la bouche d’une baleine ? Les baleines peuvent-elles même avaler les humains ?

Il s’avère que beaucoup de gens se sont posé exactement les mêmes questions !

Le fils de Packard, Jacob, a mis en place une AMA (Ask Me Anything) pour son père et a répondu à quelques questions sur son expérience de la mort « imminente » ainsi que sur sa carrière. Et, apparemment, ce n’est pas la première fois que Packard frôle dangereusement la mort ; il a en fait survécu à un accident d’avion en 2001 !

Q : Est-ce que sa langue (de la baleine) était lisse comme celle d’un chien ou râpeuse comme celle d’un chat ?

A : J’étais en combinaison étanche, je ne pouvais pas vraiment le dire. De plus, la bouche était remplie d’eau.

Q : Quelle a été votre « dernière pensée » lorsque vous avez réalisé que vous aviez été mangé par une baleine ?

R : Ma femme et mes enfants

Q : Combien de temps avez-vous été piégé ? Pensiez-vous que vous pourriez mourir?

R : (J’ai été) piégé pendant environ 30 à 40 secondes. Oui, j’étais presque convaincu que j’allais mourir aujourd’hui.

Q : Comment êtes-vous sorti ?

R : Finalement, la baleine a réussi à me déloger en bougeant la tête et la langue, je pense.

Q : Que s’est-il passé après votre sortie ? Avez-vous pu nager pour vous mettre en sécurité ou quelqu’un avait-il besoin de vous aider ?

R : Mon compagnon m’a tiré hors de l’eau sur le bateau, reconnaissant qu’il soit là.

Q : Êtes-vous le dernier plongeur de homard dans votre région et pourquoi ? De plus, le travail est-il bien rémunéré ?

R : C’est une entreprise vraiment difficile et spécialisée, le piégeage est beaucoup plus facile pour la personne moyenne. Cela paie bien, mais cela peut dépendre de la saison.

Les baleines peuvent-elles avaler les humains ?

Eh bien, cela dépend vraiment de la baleine.

La gorge des baleines à bosse a un diamètre de 4 à 8 pouces, ce qui rend impossible l’ingestion d’un humain; ils n’ont pas non plus de dents. Un cachalot, par contre, peut avaler un humain. En fait, on a remarqué que les cachalots avalaient des calmars géants entiers.

Cependant, il est hautement improbable qu’une baleine avale un humain. Iain Kerr, directeur général d’Ocean Alliance, a expliqué que les baleines à bosse sont connues pour se nourrir à la fente, dans laquelle elles ouvrent la bouche, accélèrent et « prennent 10 SUV d’eau et de poisson, puis tout le reste ».

Packard était justement le « tout le reste » dans cette situation.

Bien qu’être presque avalé par une baleine soit toute une expérience, Packard n’est pas la première personne à se retrouver dans la bouche d’une baleine.

En 2019, le photographe sud-africain Rainer Schimpf a vécu une expérience similaire lorsqu’il est entré en contact étroit avec un rorqual bryde. Contrairement à Packard, cependant, Rainer ne portait aucun équipement de plongée.

Dans une interview, Schimpf a rappelé ce qui se passait dans son esprit alors que le haut de son corps reposait dans la bouche de la baleine.

« Je veux dire, vous ne pouvez pas combattre un animal de 15 tonnes. J’ai retenu mon souffle et j’étais préparé, et c’est la seule chose que je pouvais faire, je veux dire qu’il n’y avait rien d’autre que je puisse faire », a-t-il déclaré à l’époque. . Schimpf a de la chance que l’animal ne l’ait tenu dans sa gueule que quelques secondes et ne l’ait pas emmené plonger.

Comme Packard, Schimpf est revenu de la rencontre avec un minimum de blessures et a sauté dans l’eau après quelques minutes.

Michael Packard a de la chance d’être en vie, mais techniquement, il n’aurait pas pu être avalé par une baleine. C’est comme si un humain tentait d’avaler une balle de tennis en entier – vous vous étoufferiez.

Après sa rencontre unique, Packard n’a pas été découragé de sa passion et reviendra à la plongée au homard après un repos bien mérité.

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant chez YourTango qui écrit des articles de divertissement et d’actualité.