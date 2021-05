David Cronenberg revient à la science-fiction après 20 ans

Peu de réalisateurs parviennent à laisser une si grande empreinte sur la science-fiction, au point que leurs noms sont utilisés comme adjectifs pour décrire un certain style d’esthétique, il ne faut donc pas s’étonner de la grande agitation parmi les fans de David Cronenberg lorsqu’il a annoncé son retour à le genre.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que Cronenberg est entré pour la dernière fois dans la science-fiction avec le cyber-thriller chaotique « eXistenZ », une période au cours de laquelle le réalisateur s’est concentré sur certains drames, sans jamais perdre son style de maître des maladroits et inconfortables. troublant.

Selon Deadline, le réalisateur se prépare à commencer le tournage de « Crimes of the Future » cet été prochain, confirmant la participation de son fidèle collaborateur Viggo Mortensen en tête, aux côtés de Kristen Stewart et Lea Seydoux.

La participation de Scott Speedman, Welker Bungué, Don McKellar et Lihi Kornowski a également été confirmée. Bien qu’aucun détail n’ait été révélé sur l’intrigue de ce projet, il est prévu que sa première aura lieu dans le courant de 2022.

Selon le rapport, Cronenberg présentera l’histoire d’un artiste de performance qui a embrassé le transhumanisme dans une société où l’altération des attractions et des forces biologiques fait partie de la vie quotidienne, avec des secteurs de la société en faveur ou en faveur.

A propos de ce film, Cronenberg se limiterait à dire: «J’ai des affaires en suspens avec l’avenir». Grâce à des films comme «Dead Ringers», «The Fly», «Scanners» ou «Videodrome», le réalisateur canadien s’est taillé une place particulière dans l’histoire du cinéma d’horreur pour ses contributions à la soi-disant «horreur corporelle» et à la introduction du concept de «nouvelle viande»: l’union entre le bio et le technologique.

«Travailler avec David Cronenberg, c’est entreprendre un voyage d’exploration d’un terrain où personne n’est allé auparavant. Chacune de nos collaborations est une aventure passionnante et la vision inébranlable de David est ce qu’est le vrai cinéma », a déclaré Robert Lantos, producteur du film.

Malgré le fait que son héritage dans le cinéma de genre soit resté quelque peu modéré avec des films tels que « Eastern Promises », « A Dangerous Method » ou « Map to the Stars », Cronenberg a réussi à rester fidèle à son style de réalisation et de manipulation. narratif, même s’il est probable que le cinéaste ait encore quelques surprises en réserve pour son nouveau film.