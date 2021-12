Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (20 au 26 décembre)

Noël est passé, où le public a reçu en cadeau la date de première de la deuxième saison de Bridgerton, et maintenant le service de streaming Netflix est sur le point de dire au revoir à une année 2021 réussie. Il y a encore une nouvelle tranche de Cobra Kai, mais les grands chars du mois étaient déjà des premières et bien accueillis par les utilisateurs de la plateforme, qui attendent ce qui arrivera en janvier 2022. En attendant, nous vous proposons ici ce que les abonnés ont le plus choisi en termes de séries lors du dernier la semaine. Voici le Top 5 du 20 au 26 décembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- La Reine du Flow

Le feuilleton mexicain continue de triompher en Amérique latine, mais depuis son intégration dans le streaming, sa fureur a augmenté sur plus de continents. La deuxième saison est arrivée mi-novembre, complétant ainsi les 172 épisodes de cette production qui suit une chanteuse emprisonnée à tort pendant dix-sept ans et va désormais s’en prendre aux personnes qui l’ont ruinée et assassiné sa famille.

4- La fille d’Oslo

Ce programme, qui est une coproduction entre la Norvège et Israël, est dans la bibliothèque depuis plus d’un mois, mais le public y a prêté attention et en a fait l’un des favoris de la semaine. Suivez une mère qui fait de son mieux pour retrouver sa fille, qui a été kidnappée par des terroristes. Son père est un diplomate important et doit se rendre au Moyen-Orient pour tenter de la libérer.

3- Emilie à Paris

Le grand lancement des derniers jours est cette émission mettant en vedette Lily Collins, qui avait reçu des commentaires réguliers dans sa saison 1 pour différentes situations. Pourtant, il a son nombre de fans et c’est pourquoi en quelques jours il en a fait de quoi atteindre le Top 3 des plus regardés cette semaine.

2- La Maison du Papier

Le 3 décembre, les derniers épisodes de sa dernière saison sont arrivés, clôturant l’une des histoires les plus populaires de la plateforme ces dernières années. Sa fureur est plus présente que jamais, puisqu’avec seulement cinq chapitres elle parvient à rester parmi les préférées des abonnés. De même, les fans savent qu’il y aura beaucoup plus dans l’univers avec le spin-off berlinois, dont on sait peu de choses.

1- Le sorceleur

Si l’on parle de séries qui ont souffert de la pandémie de Coronavirus, l’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski en fait partie. Après plus de deux ans, les fans pourraient déjà profiter du deuxième lot d’épisodes mettant en vedette Henry Cavill et se préparent déjà pour la troisième saison, qui est déjà en production et arrivera sûrement en 2022.

