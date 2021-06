Battlefield 2042 Battle Pass aura une version gratuite qui comprend de nouvelles cartes et de nouveaux spécialistes

Confirmé lors de la Champ de bataille 2042 « Battlefield Briefing » officiel sur Twitch aujourd’hui, les principaux concepteurs de jeux ont confirmé que les nouvelles cartes et spécialistes de Battlefield 2042 ne coûteraient rien, afin d’éviter une division de la base de joueurs entre les cartes DLC payantes et les spécialistes payants.

C’était un énorme problème dans Battlefield V et d’autres jeux Battlefield dans le passé. Les cartes DLC divisent souvent les serveurs et signifient que les nouveaux arrivants ne peuvent pas toujours profiter de tout ce que le jeu a à offrir. Contrairement aux précédents jeux Battlefield, le nouveau contenu sera entièrement gratuit.

Gestionnaire de communauté @PartWelsh s’assoit pour discuter avec l’équipe de DICE et vous emmène dans les coulisses de #CHAMP DE BATAILLE 2042 Regardez maintenant! https://t.co/3gylIstsbjpic.twitter.com/wI4wxOBLau – Champ de bataille (@Battlefield) 15 juin 2021

Chaque Battle Pass comprendra les nouvelles cartes, quatre nouveaux spécialistes et d’autres contenus de gameplay de base non confirmés. Quatre saisons sont prévues pour la première année du cycle de vie du jeu. C’est assez excitant de voir DICE établir un plan clair pour la partie Live Service de Battlefield après l’échec de Battlefield V.

Bien que le contenu principal soit gratuit, il existe une version payante du Battlefield 2042 Battle Pass qui inclura des produits cosmétiques. Cela suivra probablement le modèle des cosmétiques précédents dans Battlefield, avec des skins pour les soldats et les véhicules.

Il est assez clair que les spécialistes vont être le principal changement dans Battlefield. Bien que le système de classe existe toujours dans le jeu, les spécialistes seront la façon dont l’expérience de chaque individu sera façonnée dans le jeu. Merci, DICE, de ne pas avoir facturé ce privilège.

Au cours du flux Battlefield dans les coulisses d’aujourd’hui, il a été confirmé que les spécialistes pourront changer leurs gadgets, leurs armes, et cela aura un impact important sur la façon dont le jeu se joue. Un exemple était : les spécialistes de reconnaissance (d’autres seront confirmés) peuvent porter un fusil de chasse comme accessoire et modifier leurs gadgets de classe en plus de leur gadget de spécialiste.

D’autres nouvelles du flux d’aujourd’hui ont confirmé la taille des cartes, plus sur la météo dynamique aux différents niveaux, ainsi qu’une petite plongée en profondeur dans l’un des nouveaux modes de jeu : Hazard Zone.

Les développeurs n’ont pas tardé à préciser que Hazard Zone n’est PAS un Battle Royale, bien qu’il se concentre sur un petit combat intense en escouade qui semble certainement plus compétitif. Peut-être que Battlefield réussira-t-il enfin dans son jeu de tir objectif/compétitif basé sur des rounds, comme Call of Duty ou CS: GO ? Qui sait.

Plus d’informations sur Battlefield seront dévoilées sur EA Play en juillet. La zone de danger bénéficiera alors d’une plus grande couverture.