Comment WordPerfect a conquis le monde pour disparaître presque complètement et être sauvé de l’oubli

Si quelqu’un vous a demandé dans la rue pour le traitement de texte le plus important de l’histoire, la réponse la plus fréquente serait probablement Microsoft Word. S’ils vous l’avaient demandé en 1995, la réponse aurait été très différente.

À l’époque, si quelqu’un voulait travailler sur des documents texte, l’option par défaut était un développement appelé WordParfait. Ce traitement de texte a pratiquement disparu, mais il y a ceux qui le défendent encore et cherchent toutes sortes de façons de continuer à l’utiliser.

La course à la bureautique a commencé plus tôt, avec WordStar

Étoile des mots, sorti en 1979, a été le premier traitement de texte WYSIWYG (Ce que vous voyez est ce que vous obtenez), même si c’était « textuel »: ce qui était affiché à l’écran était ce que vous obtiendriez une fois le document imprimé. Il comportait également des raccourcis clavier, une autre fonctionnalité que nous tenons pour acquise aujourd’hui, mais qui était un peu une révolution à l’époque.



Le mythique WordStar est revenu à la gloire grâce à George RR Martin.

Ces fonctionnalités ont permis à WordStar de devenir un traitement de texte particulièrement populaire, mais l’émergence de nouvelles plates-formes plus puissantes. a eu un impact négatif sur WordStar.

D’autres traitements de texte développés pour le PC IBM de plus en plus dominant ont fini par offrir caractéristiques spécifiques de ces machines avec lequel WordStar ne pouvait pas rivaliser.

Bien que son développement ait été abandonné en 1989, le célèbre George RR Martin, auteur de « Game of Thrones », a clairement indiqué il y a des années qu’il continuait à l’utiliser pour écrire ses romans.

L’ère WordPerfect

L’un des programmes qui a fini par prendre le relais de WordStar était WordParfait. En 1979, un étudiant de l’Université Brigham Young nommé Bruce Bastian a commencé le développement de ce traitement de texte avec son professeur d’informatique là-bas, le Dr Alan Ashton. La première version a fini par apparaître en 1981 et a été créée en assembleur des processeurs x86, et en fait il n’a commencé à être programmé en C qu’à partir de sa version 5.1, qui apparaîtra des années plus tard.





En 1983, l’un des jalons de la demande a eu lieu. WordPerfect 3.0 est arrivé, qui a profité des options du système d’exploitation MS-DOS et aussi prise en charge supplémentaire de dizaines d’imprimantes, quelque chose qui jusque-là était une limitation claire : si vous vouliez imprimer quelque chose dans WordPerfect, vous deviez avoir un modèle spécifique d’Epson ou un autre de Diablo.

C’est aussi alors que le support macro a été intégré, une autre des fonctionnalités vedettes de WordPerfect avec le fonctionnement caractéristique des raccourcis clavier qui permet aux utilisateurs d’ajouter toutes sortes de fonctionnalités aux textes avec des combinaisons de touches rapides.

Lorsque la société a lancé WordPerfect 4.2 en 1986, une autre des grandes réalisations du traitement de texte a été produite. Avec cette version est venu le soutien de la la numérotation des lignes et des paragraphes ou les notes de bas de page, ce qui a été essentiel pour convaincre les cabinets d’avocats. Du coup, cette évolution est devenue la norme de facto pour ces professionnels, mais il y avait encore des améliorations majeures.





En 1989, WordPerfect 5.1 est apparu, l’une des versions les plus appréciées par de nombreux utilisateurs (pas tellement par d’autres) pour son adoption d’idées toujours centrées sur DOS mais « pointées » vers l’avenir de l’interface graphique. Cette édition offrait menus déroulants, tableaux, prise en charge des imprimantes laser et même une autre de ces petites nouveautés que l’on tient pour acquises aujourd’hui : la aperçu avant impression.

L’ascension et la chute du processeur qui a conquis le monde

WordPerfect avait tellement de fonctionnalités qu’il a été vendu avec un gigantesque manuel de 600 pages pour documenter tous vos avantages. L’entreprise avait même une équipe d’assistance technique au téléphone qui a même engagé des DJ pour divertir les utilisateurs pendant qu’ils attendaient qu’un agent les aide.





En 1993, WordPerfect détenait une part de marché de plus de 60 % et l’entreprise a été rachetée pour la première fois par Novell en 1994 et plus tard par Corel en 1996, qui entendait en faire l’alternative claire à un Microsoft Word qui n’arrêtait pas de gagner des entiers.

Ils l’ont intégré dans une suite, mais son arrivée dans Windows a été erratique et Microsoft en a profité et a réussi à imposer sa suite, qui se comportait également parfaitement avec Windows, également développée par la société Redmond.





Une partie du blâme pour cela était le fait que Microsoft a réussi à se concentrer sur permettre aux utilisateurs de profiter de l’interface graphique et de la souris dans Word au lieu des raccourcis qui étaient toujours au centre de WordPerfect.

Après l’arrivée de Windows 3.0 sur le marché, la croissance de Microsoft Word a été de plus en plus remarquable, et la version que WordPerfect a préparée pour ce système d’exploitation est arrivée en retard (deux ans de retard, rien de moins) et mauvais, avec des critiques négatives concernant son adaptation au monde de Windows et de l’interface graphique.





WordPerfect a fini par perdre une grande partie de sa popularité : de cette part de 60 % en 1993 et ​​50 % en 1995, il est passé au second plan, et en 2000 Microsoft Word absolument dominé avec 95% de part de marché. WordPerfect, oui, est toujours vivant.

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser WordPerfect légalement et gratuitement

La suprématie totale de Microsoft Word ne s’est pas complètement terminée avec WordPerfect. Certains cabinets d’avocats et agences gouvernementales, déjà habitués aux avantages de ce traitement de texte, ont continué à profiter de ses avantages, bien que sa part de marché est très faible aujourd’hui. Curieusement, Corel continue de travailler sur de nouvelles versions, et il est possible d’acheter la suite bureautique WordPerfect Office 2021 dans différentes éditions (ou d’essayer ses versions d’évaluation).





Plus surprenant encore est le fait que la petite communauté d’utilisateurs de WordPerfect a continué à défendre cette application comme le traitement de texte idéal pour eux. Certains en effet ils ont essayé de pouvoir continuer à utiliser les « bonnes vieilles » versions sur les ordinateurs actuels, et l’un de ces utilisateurs a fini par trouver un moyen d’y parvenir.

Par exemple, il est possible d’exécuter la version de WordPerfect pour DOS (appelée WPDOS) comme l’explique un autre membre de la communauté, qui a également créé un site internet qui est tout un musée dédié à ce développement (et ce n’est pas le seul avec ce passe-temps). C’est une excellente alternative parce que ça marche, mais cette version n’a jamais été faite logiciel gratuit, ce qui signifie que si vous n’achetez pas le programme original, vous risquez de violer les termes de la licence.



WordPerfect 3.5e. Source : Référentiel Macintosh.

Comme l’a expliqué cet utilisateur, il y avait une autre façon d’essayer de profiter de WordPerfect sur les machines actuelles : WordPerfect version 3.5e pour Mac a fini par être publié et transformé en logiciel gratuit. Cela a donné lieu à pouvoir l’exécuter par exemple dans un émulateur, mais à pouvoir utiliser cet émulateur légalement vous deviez avoir une copie propriétaire de MacOS 9, quelque chose qui a une fois de plus imposé une autre barrière.

Il y avait une troisième voie. Corel a développé une version de WordPerfect pour Linux qu’il a en fait intégrée à son ancienne distribution, Corel LinuxOS. Il est venu d’y intégrer WordPerfect 8 pour Linux, et proposait à la fois la version gratuite (avec peu de sources) et une version payante complète.

Le problème est que cette version, qui datait de 1998, ne fonctionnait pas bien sur les distributions Linux modernes. C’est précisément ce que l’un des utilisateurs chevronnés de WordPerfect a réussi à faciliter, qui était également l’un des avocats qui l’utilisait dans le « vieux temps ».





Il y a des années, il a commencé à travailler pour rendre cette version relativement facile à utiliser pour les autres sur leurs ordinateurs modernes. Il a créé le site Web xwp8users.com (« anciens utilisateurs de WordPerfect 8 »), et avec le reste des utilisateurs qui participent à cette communauté, il a créé un script qui permet l’installation automatique de WordPerfect 8.0 Édition personnelle téléchargeable (téléchargeable gratuitement) sur diverses distributions Linux.

Grâce à cet effort, il est possible que tout utilisateur, qu’il soit ou non fan de ce développement, puisse accéder un traitement de texte qui résiste obstinément à la mort. Cela à l’époque de Word et de Google Docs (sans parler d’autres alternatives telles que LibreOffice, par exemple) est, bien sûr, tout un exploit.