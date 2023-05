Michael J. Fox réfléchit au concept « bizarre » de Retour vers le futur

Retour vers le futur est largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps, et à ce jour, il reste l’un des films dont on parle le plus au cinéma. Réalisé par Robert Zemeckis, le film met en vedette Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, un adolescent dont le meilleur ami, le sorcier scientifique Emmett « Doc » Brown (Christopher Lloyd), a inventé une machine à voyager dans le temps. Lorsque Marty est envoyé par inadvertance 30 ans dans le passé, il recueille l’affection de sa propre mère, Lorraine (Lea Thompson), et la seule façon de se sauver lui et ses frères et sœurs est de s’assurer qu’elle tombe toujours amoureuse de l’excentrique science-fiction. l’écrivain George McFly (Crispin Glover).





Dans une nouvelle interview avec Variety, Fox a réfléchi au concept de Retour vers le futur. Il convient que c’est une prémisse « bizarre », notant comment il se sentait même de cette façon à l’époque. Dans le même temps, Fox suppose également que cette étrangeté est peut-être quelque chose qui rend le film encore plus mémorable pour les fans. Comme Fox l’explique :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Il y a quelque chose à ce sujet auquel les gens réagissent encore parce que c’est tellement bizarre. Sans vouloir être grossier, mais c’est un film sur le fait de presque baiser ta mère et elle est totalement prête pour ça. Même à l’époque, j’ai réalisé que c’était bizarre – en plus, Lea était plutôt mignonne.

Bien qu’il ait reconnu le concept inhabituel, Fox admet également qu’il n’était pas exactement dans son bon sens à aucun moment du tournage. Retour vers le futur. Alors qu’il travaillait simultanément sur la sitcom Les liens familiaux, Fox n’a pratiquement jamais eu de pause, chanceux d’avoir dormi deux ou trois heures la nuit avant de commencer une autre très longue journée de tournage. Cela a laissé l’acteur très désorienté dans la vraie vie, ce qui, comme l’explique Fox, a bien fonctionné pour le portrait de Marty McFly.

« Je courais à l’adrénaline. Je savais à peine où j’étais, et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Cela a servi le film parce que Marty est censé être désorienté.

En relation: Retour vers le futur : Doc Brown a choisi la pire voiture pour une machine à voyager dans le temps





Michael J. Fox est fier de ce qu’il a fait dans Retour vers le futur

Amblin Divertissement

Michael J. Fox a récemment expliqué comment il avait passé de nombreuses années sans regarder Retour vers le futur avant de finalement le mettre, le regardant dans son intégralité pour la première fois depuis sa sortie en 1985. L’acteur maintenant à la retraite dit qu’il a été impressionné par sa performance dans le film et s’est même demandé pourquoi sa femme ne l’avait pas fait savoir plus tôt il était si bon dans le film. Comme Fox l’a dit à Empire :

« Je l’ai vu quand il est sorti, au Cinerama Dome, c’était de la folie, puis je ne l’avais vu dans son intégralité qu’il y a quelques années. C’était Noël. On était en train de décorer le sapin… Je suis allé chercher quelque chose à la cuisine et je suis parti un bon moment. Tracy est venue me trouver et je regardais la télé. J’ai dit : ‘Regarde, Retour vers le futur est à la télé ! Tu sais quoi, je suis vraiment doué pour ça ! Elle a dit: ‘Oui, nous savons.’ ‘Eh bien, pourquoi ne me l’as-tu pas dit ?! »

Vous pouvez actuellement revoir Retour vers le futur gratuitement en visionnant le film sur la plateforme de streaming gratuite Tubi.