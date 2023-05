Dahmer remporte le BAFTA TV Award de la meilleure émission internationale

La série controversée de Netflix Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer a remporté un autre grand prix de l’autre côté de l’étang. Il vient d’être annoncé comme le gagnant des BAFTA Television Awards de cette année pour la meilleure série internationale. Personne de la série n’était physiquement présent pour accepter le prix, qui a été présenté par Harriet Dyer et Patrick Brammall. Parmi les autres nominés figuraient L’ours sur Disney+, Mercredi sur Netflix, Oussekine sur Disney+, Pachinko sur Apple TV+, et Le Lotus Blanc sur Sky Atlantique.





Il s’agit de la dernière récompense pour Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Pour avoir joué le tueur en série titulaire, la star de la série Evan Peters a remporté son premier Golden Globe Award tandis que la série elle-même et les co-stars Niecy Nash et Richard Jenkins ont également été nominées. Nash remporterait un Critics ‘Choice TV Award ainsi qu’un NAACP Image Award pour son rôle dans la série limitée. Peters remporterait également des victoires supplémentaires pour son jeu d’acteur aux Satellite Awards et aux Critics ‘Choice Super Awards. L’émission devrait également être présente aux Primetime Emmy Awards de cette année.

Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer a été développé pour Netflix par Ryan Murphy et Ian Brennan. La série limitée s’inspire de l’histoire réelle du meurtrier, racontant sa vie de famille difficile en grandissant jusqu’à la façon dont il choisissait méthodiquement, torturait et tuait finalement ses victimes. Avec Peters dans le rôle de Dahmer, la série mettait également en vedette Nash dans le rôle de la voisine Glenda Cleveland, Jenkins dans le rôle du père de Jeffrey, Lionel Dahmer, Molly Ringwald dans le rôle de la belle-mère de Jeffrey, Shari Dahmer, et Michael Learned dans le rôle de la grand-mère de Jeffrey, Catherine Dahmer.

La controverse est venue avec les distinctions

Le sujet a suscité beaucoup de controverse pour Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Certains ont fait valoir qu’il était insipide de dramatiser l’histoire de Dahmer pour la série, estimant que c’était irrespectueux envers les victimes et leurs familles. Certains membres de la famille des victimes se sont publiquement prononcés contre la série. Pendant ce temps, la série a toujours suscité de nombreux éloges, en particulier pour son jeu d’acteur de Peters et des autres stars de la série. Lors de l’acceptation de son Golden Globe, Peters a déclaré dans son discours qu’il espérait que quelque chose de bon était sorti d’une situation aussi horrible.

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé cette émission », a déclaré Peters. « C’était difficile à faire, difficile à regarder, mais j’espère sincèrement qu’il en est sorti quelque chose de bon. »

L’émission a également attiré un très grand nombre de téléspectateurs sur Netflix, ce qui a entraîné un renouvellement de 2 saisons pour le Monstre série d’anthologies. Une deuxième saison est actuellement en développement et il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que la saison 2 se concentrera sur les frères Menendez. Doublé Monstres: L’histoire de Lyle et Erik Menendezla série limitée devrait faire ses débuts sur Netflix en 2024. Le casting n’a pas encore été annoncé.

Vous pouvez diffuser Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer sur Netflix.