Le directeur de Dark Crystal: Age of Resistance espère toujours une autre saison

Il y a presque trois ans, Le cristal sombre: l’âge de la résistance a été annulé sur Netflix après une seule saison. Alors que les fans attendaient d’entendre des nouvelles d’une éventuelle continuation, la possibilité semble s’être amenuisée au cours des dernières années. Mais un acteur clé de la production de l’émission garde toujours espoir, cet acteur étant Louis Leterrier. Lorsque io9 a demandé au réalisateur, hypothétiquement, ce qui aurait été en magasin si la série avait pu continuer, il a répondu comme suit.





« Je ne vous le dirai pas, car j’ai encore l’espoir qu’il puisse revenir. Je veux dire, qui aurait pensé que 37 ans plus tard, [we would’ve been able to bring Dark Crystal back]? Donc, j’ai de grands espoirs. Tu sais, ce n’est peut-être pas moi. Ce pourrait être mon petit-fils ou, vous savez, l’arrière-petit-fils de Jim Henson, mais quelqu’un dirigera le reste de cette émission parce que nous devons raconter cette histoire. Et au-delà. Je veux dire, Thra est un endroit où nous voulons aller.

Le cristal sombre: l’âge de la résistance est une préquelle de l’épopée fantastique originale de Jim Henson de 1982, Le cristal sombre. La série se déroule sur la planète extraterrestre, Thra, qui est habitée par sept clans de Gelfling gouvernés par les tyranniques Skeksis. Lorsque Rian, un membre de la garde du château, est témoin d’un horrible meurtre, il est piégé et contraint de se cacher. Rian et ses amis doivent partir et réunir les clans Gelfling, construire une résistance et vaincre les Skeksis une fois pour toutes.

Dès sa sortie, Le cristal sombre: l’âge de la résistance a été unanimement félicité pour son expansion sur la tradition du film original, sa belle marionnette et son énorme échelle. La production de la série a ramené de nombreux vétérans qui ont travaillé sur Le cristal sombre. L’un en particulier était Brian Froud, qui a travaillé avec Jim Henson en tant que concepteur conceptuel pour Thra et ses habitants. Froud est revenu pour créer plus de créatures, de traditions et de mondes pour Age of Resistance, avec sa femme Wendy, qui a conçu et construit des marionnettes pour les deux productions.

En septembre 2020, il a été annoncé que Le cristal sombre: l’âge de la résistance a été annulé sur Netflix. La nouvelle est venue directement après la série sur un Primetime Emmy Award pour un programme pour enfants exceptionnel. Mais The Jim Henson Company ne va pas s’effondrer sans se battre…

Garder l’espoir d’avoir plus de cristal sombre

Après la première de l’émission, les co-créateurs Will Matthews et Jeffrey Addis ont établi avec IndieWire qu’ils avaient une idée claire d’une fin en tête, ainsi qu’un « document concret pour la saison deux ». Les deux ont promis que ce qui était en magasin n’était pas ce à quoi le public s’attendait après avoir regardé le film original (qui établissait déjà que les Gelfling étaient «tous partis»). Malheureusement, la série a été annulée avant que l’une de ces idées ne puisse voir le jour. Lorsque la nouvelle est sortie, la productrice exécutive Lisa Henson n’a pas tardé à rassurer les fans sur le fait que l’entreprise n’en avait pas fini avec l’épopée fantastique bien-aimée.

« Nous savons que les fans sont impatients d’apprendre comment ce chapitre de Le cristal sombre la saga se termine et nous chercherons des moyens de raconter cette histoire à l’avenir.

Malgré l’annulation, The Jim Henson Company a continué à publier des médias basés sur leur franchise bien-aimée. Ces sorties incluent un jeu de rôle sur table se déroulant à Thra, diverses statues de Weta et même un ballet du Royal Opera House qui vient d’être créé plus tôt en mai. Henson et Froud font également équipe avec l’acteur de Walking Dead, Norman Reedus, pour créer une toute nouvelle série fantastique pour AppleTV+. Bien que cette nouvelle série ne soit pas liée à Dark Crystal, le président de la télévision de The Jim Henson Company, Halle Stanford, a déclaré qu’ils étaient « prêts à revenir » à Thra une fois qu’ils en auront l’occasion.

Aussi excité que tout le monde soit pour une deuxième saison, il semble que les principaux facteurs qui freinent la production soient les coûts et les droits. Si Netflix ne continuerait pas la série, qui le ferait ? Les précédents originaux de Netflix ont trouvé de nouvelles maisons sur d’autres services et réseaux de streaming, mais il y a aussi la possibilité que des livres, des jeux et des bandes dessinées continuent également l’histoire. Jusque-là, nous ne pouvons que garder espoir pour cette conclusion.