Octavia Spencer partage son expérience avec une star de cinéma fantôme

Les histoires d’expériences surnaturelles avec des fantômes censés appartenir au show-business abondent sur différents supports, mais il n’est pas très courant qu’une personnalité bien connue de l’industrie du divertissement en parle ouvertement, comme Octavia Spencer l’a récemment fait.

Spencer, lauréate de l’Oscar pour sa participation à « The Help » et connue pour des films tels que « The Shape of Water » ou « Hidden Figures », a partagé avec The Ellen DeGeneres Show que sa maison était hantée par le présence d’un fantôme qui était une star de cinéma dans la vie.

« J’ai grandi en regardant des westerns et j’ai acheté cette maison et elle appartenait à un gars qui a fait ces films, donc je devais être son fan. Je pense qu’il est mon protecteur, je l’aime parce qu’il chasse en quelque sorte les méchants qui ne devraient pas être là. Il les chasse ». Spencer note que ces personnes n’ont plus envie de rentrer chez elles après leur première visite.

Spencer fait remarquer que cette présence fait généralement ses affaires au moment où elle quitte son domicile. « Quand je m’absente longtemps, c’est un peu trouble. La porte se ferme, les lumières s’éteignent quand je les allume. J’aime mon fantôme, je ne veux tout simplement pas que vous apportiez le vôtre chez moi. »

Octavia Spencer précise qu’elle ne veut pas que quiconque croie que ses propres fantômes peuvent être amis avec le sien, puisque cette présence, bien qu’elle considère qu’elle a la possibilité de l’effrayer, ne le fait pas, précisant qu' »il y a des limites » entre les deux.

Octavia Spencer a été l’une des voix les plus actives sur la question des inégalités salariales à Hollywood, assurant qu’elle ne croyait pas avoir reçu en paiement ce qu’elle considère qu’elle mérite à Hollywood. « Je ne considère pas qu’une femme ait vraiment reçu ce qu’elle mérite, mais quand je demande quelque chose et qu’elles me disent qu’elles ne l’ont pas, j’ai toujours envie de m’évader », a déclaré l’actrice.