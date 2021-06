Google Drive vs Onedrive vs Dropbox vs iCloud: comparaison des applications mobiles des principaux services cloud

Peu à peu, la ressource des services cloud est devenue très courante au quotidien, que ce soit pour les loisirs ou le travail, et dans certains cas la semaine (voire la journée) que nous n’avons pas à dépenser est rare. à travers ce système. Par conséquent, il est intéressant de voir comment sont les applications mobiles des principaux services cloud, car à de nombreuses reprises, c’est quelque chose que nous faisons à tout moment, loin d’un ordinateur.

Pour cela, nous nous concentrerons sur Dropbox, OneDrive, Google Drive Oui iCloud, les quatre principaux services cloud (ainsi que les plus populaires), en tenant compte de ce que chacune de leurs applications présente sur iOS et Android. À l’exception d’iCloud, un service que nous ne pouvons voir que pour les appareils iOS.

Dropbox

L’application Dropbox maintient le schéma sur les deux plates-formes, car il existe des onglets pour Accueil, fichiers, photos et compte. Le bouton de téléchargement se trouve au centre (sous IOS) ou dans un bouton flottant (Android), très accessible et visible, facilitant le téléchargement de photos mais aussi d’autres types de processus comme la numérisation d’un document, l’enregistrement d’un audio ou le téléchargement de fichiers d’un autre type autres que des images.

Dropbox sur Android.

Dropbox sur iOS.

C’est une interface très intuitive et simple. La connexion se fait rapidement, toujours avec l’avis pertinent de l’existence d’un service de paiement si nous ne sommes pas des utilisateurs, et avec la visualisation de nos dossiers et du volume que nous avons occupé de manière claire.

Chez Home, nous verrons toujours les mouvements les plus récents et cela nous aidera à aller plus vite vers ledit contenu. Au contraire, si ce qui nous intéresse est de localiser quelque chose que nous avons le plus oublié et que nous ne nous souvenons pas de l’emplacement, en haut nous voyons l’icône de Recherche, qui vous permet de localiser n’importe quel fichier par son nom (ou une partie de celui-ci).

Le téléchargement se fait sans problème, vous permettant de sélectionner un ou plusieurs éléments et avec la possibilité de sélectionner des jours entiers lorsqu’il s’agit de photographies. En ce qui concerne les mobiles, nous verrons maintenant que tous donnent la priorité au sauvegarde automatique et Dropbox aussi, mais c’est quelque chose de facultatif que nous pouvons activer ou non si nous sommes intéressés, ainsi que des notifications (d’espace, d’un fichier partagé, etc.).

La vue que nous avons du fichier est assez complète, car dans le cas des photographies, elle nous donne même des informations sur la luminance et d’autres paramètres, bien que cela ne se produise que dans l’application iOS. Mais dans les deux cas, il y a un bouton direct pour les commentaires, celui pour marquer l’image ou le fichier comme favori et le menu, avec toutes les options pour partager, déplacer, dupliquer, exporter vers mobile, supprimer ou rendre disponible hors ligne.

Dropbox | AppStore, Google Play

Google Drive

Le schéma de l’application de service Google est similaire en ce qu’il sépare ce premier écran d’accueil du dernier du dossier général de l’explorateur (onglet Fichier). Dans ce cas, ce que nous voyons, c’est qu’il y a un onglet pour En vedette et un autre pour Partagé avec tout ce que nous partageons avec plus d’utilisateurs.

Conduisez sur Android.

Le bouton de téléchargement est visible et nous voyons les fonctions liées aux applications bureautiques de Google comme un accès rapide, contrairement aux autres. Ici pour commenter cela méfiez-vous du téléchargement, car contrairement à Drobpox dès qu’il est terminé, nous restons dans le répertoire racine et il sera très utile d’utiliser le bouton Localiser qui apparaît en complétant le même pour aller directement au fichier que nous avons vient de télécharger.

Nous pouvons travailler avec n’importe quel fichier et, comme pour le reste, téléchargez ou créez des dossiers directement. Sur iOS c’est un peu plus lent que les autres, alors que sur Android il n’y a pas de différences de fluidité.

Nous pouvons aussi activer la sauvegarde automatique des photos et nous aurons l’espace occupé et soustrait en vue dans le menu principal. De la même manière que nous l’avons vu dans Dropbox, dans ce cas, nous pouvons également créer des fichiers disponibles hors connexion.

Google Drive | AppStore, Google Play

OneDrive

L’interface de est comme une fusion des précédentes, organisant les onglets de Accueil, fichiers, partages, photos et moi (profil). Bien sûr, dans Démarrer, tout n’est pas affiché, restant pour les fichiers Office).

Ici, nous verrons que le bouton de téléchargement est en haut, à côté de la recherche, laissant la possibilité de prendre une photo directement (Android) ou centrée dans la barre d’onglets (iOS). Dans le menu de téléchargement, nous voyons l’option de dossiers, de fichiers, de prendre des photos ou de numériser un document ou créez-le avec l’une des applications Office (que nous devrons avoir installé).

OneDrive sur iOS.

OneDrive pour Android.

Cette application sur mobile C’est un peu plus centré sur les photographies en fonction de la façon dont elles ont conçu l’interface, bien que le menu de chaque fichier ait moins d’options que ce que nous avons vu dans Google Drive ou Dropbox. Dans l’onglet Photos, nous verrons la possibilité d’activer le téléchargement automatique des photos depuis le mobile ainsi que la possibilité de créer des albums (c’est-à-dire que nous pouvons faire des compositions et les partager, au-delà d’un simple dossier).

Dans ce cas, si nous créons un dossier ou téléchargeons une photo, cela nous laisse également à cet emplacement, bien que nous ayons également accès à la recherche à la fois dans chaque dossier et dans la barre supérieure principale (c’est la même recherche, seulement si elle est à l’intérieur du dossier, l’accès est doublé). L’espace disponible et occupé a le même aspect que dans Google Drive, affichant le menu principal (qui est le profil).

Microsoft OneDrive | AppStore, Google Play

iCloud (application Fichiers)

Le cloud Apple vous permet de travailler avec lui depuis votre mobile avec l’application Fichiers, standard sur les appareils iOS et iPadOS. Il est un peu moins polyvalent que ceux que nous avons vus pour les fonctions et, surtout, étant limité à iOS, ce qui permet que oui synchroniser d’autres stockages cloud.

La façon de travailler avec elle est beaucoup moins intuitive. Il a les sections principales Récent et Explorer, montrant la dernière chose que nous avons ouverte ou tous les dossiers dans le répertoire que nous choisissons (respectivement). Mais pour télécharger des fichiers sur iCloud Drive, nous devrons numériser un document ou téléchargez-le depuis chaque application (activer l’enregistrement dans iCloud), par exemple, pour télécharger une photo, nous devrons le faire à partir de Photos (la galerie).

Cela peut être relativement confortable si nous avons notre flux de travail au sein de l’écosystème Apple et que nous concentrons notre travail sur le cloud plus que sur chacun des appareils, mais à l’exception du fait que nous pouvons travailler (de manière limitée) avec d’autres services cloud. est un peu recadrée par rapport à ceux que nous avons vus.

En fait, la copie automatique des photos n’est pas vue ou gérée dans cette application, mais dans l’application Photos elle-même. Ici, nous ne verrons pas les photos téléchargées automatiquement sur l’un des appareils, sauf si nous travaillons avec elles dans une application qui les localise ici, telle que Pixelmator (dans l’image, en fait, il n’y a pas de sauvegarde des photos que nous ont dans ce compte iCloud, mais nous avons modifié ceux dans Pixelmator).

Archives | Magasin d’applications

Tableau de comparaison des applications de services cloud

Dropbox Google Drive OneDrive Des dossiers Téléchargement automatique de photos. Oui Oui Oui Pas Onglet En vedette / Récent. Oui Oui Oui (avec limitations) Oui Bouton de téléchargement. Oui, avec plusieurs options. Oui, avec plusieurs options. Oui, séparés (photos et téléchargement en général) Pas Sélectionnez télécharger des fichiers. Individuel / collectif, visualisation par jour. Individuel / collectif, vue par dossier. Individuel / collectif, visualisation par dossier (Android, via Drive) ou directement depuis la bobine (iOS, uniquement photos et vidéos) Télécharger à partir d’applications. Application pour iOS et Android Oui Oui Oui IOS uniquement.

Il est à noter qu’en raison du fonctionnement des différents systèmes d’exploitation, nous verrons que Dans le cas d’iOS, les téléchargements peuvent nécessiter que nous ayons l’application au premier plan et active, mais cela arrive avec d’autres types de téléchargements (ou de téléchargements Spotify). De plus, sur iOS, ces applications sont limitées au téléchargement de photos ou de vidéos et / ou à la création de documents, mais pas à d’autres types de fichiers stockés. Sinon, l’opération est similaire et le temps de téléchargement dépendra toujours davantage de la connexion et du volume du fichier.

Images | Freepik 1, 2