Le plus grand magasin illégal du Dark Web est hors ligne depuis trois jours et personne ne sait exactement pourquoi

Empire Market est (ou était-ce?) le plus grand magasin pour acheter et vendre des produits illégaux sur le net. De par sa nature même, il a toujours fonctionné sur le Dark Web et en évitant les autorités. Mais quelque chose a dû se passer ces derniers temps, il n’est pas opérationnel depuis plusieurs jours et vos clients ne savent pas ce qui aurait pu se passer.





Empire Market est devenu ces dernières années ce que son nom indique, un empire pour l’achat et la vente de produits tels que des médicaments, des armes, des logiciels malveillants ou des documents falsifiés. Avec la chute d’AlphaBay et de Hansa en 2017, cela avait été le point essentiel pour effectuer des transactions illégales sur le Dark Web. Maintenant, il y a des chances qu’Empire Market ait également pris fin.

Arrestation ou arnaque

Comme indiqué dans Bloomberg, le marché de l’Empire est en baisse depuis environ trois jours et sans possibilité d’accéder aux opérations et de les mener à bien. Le Dark Web et le Deep Web en général ce ne sont pas des endroits stables pour les pages Web. En raison de la construction du réseau TOR de pages distribuées, l’accès n’est pas toujours facile. A cela s’ajoute le fait que de nombreuses fois, ils sont persécutés pour attaquer et laisser des pages illégales inopérantes, soit par les autorités, soit par la concurrence. En fait, ce n’est pas la première fois ni la dernière que de telles situations se produisent.

Par conséquent, l’une des possibilités qui a été soulevée est que Empire Market a été démantelé par la police. Dans ce cas, les autorités ont probablement réussi à reprendre les serveurs ou à trouver directement les administrateurs. Mais bien sûr, lorsque cela se produit généralement, un avis de police apparaît indiquant que le site a fermé, ce qui ne se produit pas avec Empire Market pour le moment.

Alors qu’est-ce qui aurait pu arriver? Une crainte majeure pour les clients et fournisseurs des magasins: que les administrateurs ont lancé une arnaque. Ces types de plates-formes utilisent normalement les crypto-monnaies comme «sûres» pour les transactions. Les fournisseurs déposent certains montants dans des crypto-monnaies pour fonctionner sans danger et que les clients ne sont pas induits en erreur. Certains ont même essayé de faire une ICO pour y parvenir. Un dépôt qui au fil du temps peut être une somme considérablement importante lors de la mise en commun de celle de tous les participants de la plateforme, où les administrateurs ont accès à l’argent.

Les experts en sécurité, les fournisseurs et même les modérateurs de plate-forme se craignent que les administrateurs ont décidé de prendre tout cet argent en crypto-monnaies et de disparaître avec eux. En d’autres termes, une véritable arnaque. Les utilisateurs indiquent qu’ils ne peuvent plus accéder à leurs comptes et il y a ceux qui demandent publiquement aux administrateurs qu’au moins l’argent qui leur a été volé va à des œuvres caritatives. Particularités du Dark Web.

Nous ne pourrons probablement jamais savoir ce qui s’est passé exactement. Peut-être que dans quelques jours, le Web fonctionnera à nouveau normalement, peut-être que la police publiera une déclaration selon laquelle elle l’a démantelé ou peut-être que rien ne sera jamais entendu de ces centaines de milliers d’euros / dollars en crypto-monnaies. Une question de temps pour un nouveau roi de monter sur le Dark Web.

Via | Bloomberg