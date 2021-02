Comment construire un chariot à Valheim

Êtes-vous fatigué de manquer d’espace d’inventaire? Êtes-vous fatigué d’être surchargé? Essayez de créer un chariot dès aujourd’hui dans Valheim!

Comment obtenir un chariot à Valheim

Pour construire un chariot Valheim, vous aurez besoin de dix clous en bronze, de 20 bois et d’un marteau pour construire le chariot.

Une fois que vous avez obtenu les clous en bronze et 20 bois, cliquez avec le bouton droit sur le marteau, puis dirigez-vous vers l’onglet Divers. Vous y trouverez le panier, et vous pouvez en placer un en cliquant gauche, puis en le plaçant au bon endroit.

Si vous avez du mal à obtenir des clous en bronze, vous pouvez les fabriquer avec une barre de bronze, dont vous avez besoin à la fois de cuivre et d’étain.

Pour obtenir des barres de cuivre et d’étain, vous devrez trouver le minerai dans le biome de la forêt noire, puis les faire fondre dans une fonderie. Après cela, il faudra deux copper et une boîte pour faire une barre de bronze.

Maintenant, pour le bois, eh bien, frappez n’importe quel arbre, et vous devriez obtenir du bois après avoir coupé la bûche en morceaux; après cela, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire un chariot, et maintenant?

Une fois que vous avez fabriqué un chariot, vous pourrez y placer tous vos articles et le trimballer; cependant, avant de sauter et de faire cela, vous voudrez peut-être réfléchir à nouveau.

Nous disons cela car utiliser un chariot est plus frustrant que cela ne vaut la peine en raison du terrain Valheim; il est tellement inégal que vous êtes plus susceptible de retourner la chose que de vous rendre à destination. Parallèlement à cela, les ennemis cibleront votre chariot, et le chariot est fragile et sera détruit s’il prend trop de coups.

Pour cette raison, nous vous recommandons de faire des chemins vers les endroits où vous voulez aller et de niveler le terrain avec une houe; vous pouvez également utiliser des chariots comme coffres de rangement plus grands et les laisser dans des endroits sûrs non loin de votre destination pour éviter tout accident.

