Jared Leto jouera et produira un biopic sur Karl Lagerfeld

Jared Leto jouera le rôle de Karl Lagerfeld dans un prochain biopic sur la vie du designer emblématique. Il produira également le film avec Emma Ludbrook via leur société de production Paradox. Lagerfeld était un créateur de mode renommé, surtout connu pour son rôle de directeur artistique de Chanel de 1983 jusqu’à sa mort en 2019. Women’s Wear Daily a annoncé la nouvelle. Dans une déclaration au point de vente, Leto a déclaré:





« J’ai l’impression que c’est un moment de boucle complète, et Karl serait fier de ce que nous faisons. Karl était un artiste. Période. C’était un créateur de mode, c’était un photographe, c’était un artiste. Il n’y avait pas de définition de lui. C’était une puissance créative. » Il a poursuivi : « Il y a une multitude de relations à explorer. Karl a eu une carrière qui a duré plus de 50 ans, donc personnellement et professionnellement, il était proche d’un certain nombre de personnes. Je peux dire que nous allons nous concentrer sur les relations clés qui véhiculent différentes parties de sa vie.

Le prochain film bénéficie du plein soutien de la maison de couture Karl Lagerfeld. Leto a recruté trois membres du cercle restreint du défunt créateur qui serviront de producteurs exécutifs : Pier Paolo Righi, qui a été le directeur général de la maison de couture Lagerfeld pendant plus de dix ans ; la vice-présidente senior image et communication Caroline Lebar, qui a collaboré étroitement avec le designer pendant 35 ans ; et Sébastien Jondeau, qui a travaillé comme assistant personnel et garde du corps pour Lagerfeld pendant 20 ans et est maintenant consultant en style pour la marque. Le film en est aux premiers stades de développement et peu de détails sont connus. Aucun réalisateur ou casting supplémentaire n’a été annoncé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lagerfeld est décédé en 2019, à 88 ans, après une carrière réussie qui a duré plus de cinq décennies. En plus de travailler avec Chanel, il a créé sa propre marque et a collaboré avec d’autres maisons de mode de luxe, dont Fendi et Chloé. Lagerfeld était connu pour son style reconnaissable qui comprenait généralement des chemises à col haut et de grandes lunettes de soleil noires. La semaine dernière, VogueLa rédactrice en chef d’Anna Wintour et le Metropolitan Museum of Art ont annoncé que le thème de l’exposition du Costume Institute 2023 et du Met Gala sera Karl Lagerfeld : une ligne de beauté.





Leto espère montrer le vrai moi de Lagerfeld

Leto, qui est connu pour son jeu méthodique, dit qu’il espère dépeindre le défunt créateur avec authenticité :

« Mon rôle est de le représenter à l’écran le plus honnêtement possible. Avec la célébrité, la plupart des gens ne voient pas sous la surface. Ils voient une ou deux facettes d’une personne présentées à travers une lentille publique. Karl était un être humain. Nous avons tous de la beauté en nous et nous avons tous des défauts. Nous avons des masques et puis nous avons des moments où nous dévoilons le masque. Je suis toujours intéressé à voir ce qu’il y a derrière le masque.

L’acteur est récemment apparu dans un autre film sur l’une des marques de mode les plus reconnaissables au monde, incarnant Paolo Gucci dans Maison Gucci. Leto a fait ses débuts d’acteur dans la série dramatique de courte durée de 1994 Ma soi-disant vie avant de faire des apparitions mémorables dans des films dont American Psycho, Fight Club, Requiem for a Dream, Suicide Squad, Chapitre 27, Blade Runner, et Fille interrompue. En 2014, il a reçu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Rayon dans Dallas Buyers Club. Il apparaîtra ensuite en tant que Hat-Box Ghost dans Disney’s Maison hantée.