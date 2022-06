Paddington 3 a un nouveau titre officiel et un nouveau réalisateur

Le troisième volet de »Paddington » vient de trouver un nouveau réalisateur et un nouveau titre. Selon de nouveaux rapports, le réalisateur de vidéoclips Douglas Wilson vient d’être embauché pour réaliser »Paddington au Pérou », le nouvel opus de la franchise cinématographique populaire pour toute la famille des sociétés de production StudioCanal Oui Films d’apogée. Comme le titre l’indique, l’ours charismatique se rendra au Pérou, sa ville natale.

Ce projet sera le premier film de Wilson, et il est ravi de commencer le développement du film. « En tant que grand fan des deux premiers films, je suis très excité (et un peu intimidé) de continuer l’histoire de Paddington », a déclaré le réalisateur. « C’est une énorme responsabilité, mais tous mes efforts seront concentrés sur la réalisation d’un troisième film. » qui honore l’amour que tant de gens ont pour cet ours très spécial.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quels sont les meilleurs films d’animation de l’histoire

Le réalisateur et scénariste des précédents films »Paddington », Paul Roi, a applaudi le travail de Wilson et l’a considéré comme l’homme idéal pour porter la troisième aventure de l’ours sur grand écran. King, qui travaille actuellement sur « Wonka », la préquelle de « Charlie et la chocolaterie » de Warner Bros., continuera à travailler sur « Paddington au Pérou » en tant que producteur exécutif.

De la même forme, Marc Burton, Jon Foster Oui James Lamont, a écrit le scénario du film basé sur l’histoire de King, Burton et Simon Farnaby, qui ont tous collaboré aux précédents films « Paddington ». Le tournage de »Paddington au Pérou » devrait commencer en 2023, en prenant Londres et le Pérou comme lieux de tournage. Pour le moment, le casting de ce nouvel opus est inconnu, mais on s’attend à ce que Ben Wishaw double à nouveau l’ours protagoniste.

Vous pourriez également être intéressé par : Pinocchio live action 2022 : distribution complète et date de sortie







Les films de Paddington ont été d’énormes succès commerciaux dans le monde entier, rapportant 282,8 millions de dollars dans son premier volet et 228 millions de dollars dans son second. Il a également recueilli des critiques élogieuses de la part des critiques, « Paddington 2 » ayant été nominé aux British Academy Film Awards et devenant brièvement le film le mieux noté sur Rotten Tomatoes.