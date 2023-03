Kiff de Disney Channel promet des tonnes de plaisir et de rires

Les choses sont sur le point de devenir un peu folles à Disney. Le 10 mars, le monde va découvrir Kiff le jeune écureuil courageux et son meilleur ami Barry le lapin facile à vivre dans la nouvelle émission de Disney, Kiff! Les représentants de 45secondes.fr ont eu droit à une projection virtuelle spéciale de la nouvelle série originale de Disney !





Kiff suit deux meilleurs amis, le titulaire Kiff (Kimiko Glenn) et Barry (H. Michael Croner), alors qu’ils naviguent dans les tenants et les aboutissants de la vie quotidienne dans leur maison de Table Town. Mais ce n’est pas une petite ville pittoresque, c’est une ville animée avec divers résidents animaux (et même magiques) qui peuvent être tout aussi fous que Kiff et Barry ! Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

Kiff laisse une première impression loufoque

Kiff

Kiff commence fort avec l’épisode « Soif d’être la première », ici nous sommes présentés non seulement à Kiff, mais aussi à sa façon particulière de relever tous les défis qui se présentent à elle ! À travers une chanson rapide et folle, Kiff raconte comment elle s’efforce d’être la première et la meilleure à tout défi potentiel. Ses yeux sont fixés sur la première gorgée d’eau de la nouvelle fontaine à eau installée à l’école. Mais quand elle se réveille avec un cas de « queue tombante », sa mère lui ordonne de rester à la maison, avec l’ordre de papa de la garder là-bas ! Kiff essaie toutes sortes de stratagèmes pour se faufiler et se rendre à l’école pour cette gorgée légendaire, mais elle continue de se faire taquiner par le frigo !

Le prochain épisode est « The Fourth Bath », dans lequel Kiff passe sa toute première soirée pyjama chez Barry. En tant qu’enfant unique, Kiff est très heureux d’avoir l’expérience complète d’un frère avec les deux frères et sœurs aînés et le petit frère de Barry. Au dîner, Kiff apprend le concept d’un héritage, qui n’a pas besoin d’être présenté si vous avez également grandi avec des frères et sœurs. Kiff adore le concept jusqu’à ce que Barry lui explique comment fonctionne l’heure du bain avec des frères et sœurs partageant l’eau du bain ! C’est maintenant une course contre la montre pour Kiff d’échanger sa place avec la fratrie jusqu’à ce qu’elle passe de la quatrième à la première !

Lors des questions-réponses après la projection, les coureurs de l’émission Nic Small et Lucy Heavens ont fait allusion à d’autres sujets à couvrir dans les prochains épisodes, tels que l’anniversaire de l’amitié de Kiff et Barry, et plus de temps de qualité en famille.

Kiff apporte du plaisir à tout le monde dans la famille

Kiff

KiffLe décor de Table Town vient des expériences de Small and Heavens qui ont grandi au Cap, en Afrique du Sud. Selon Small, le concept a commencé avec Kiff le personnage, et ils ont façonné le monde autour d’elle. Nous obtenons donc un monde aussi amusant et fou qu’elle. Selon Heavens, ils parviennent également à apporter ce côté relatable dans les épisodes en les basant sur de vraies expériences ou des histoires d’amis et de famille.

« J’ai quatre frères et sœurs, je suis le plus jeune de cinq enfants, donc j’étais cet enfant qui devait partager l’eau du bain. »

Avec un monde merveilleux et des personnages amusants, Kiff promet également une bande-son tout aussi aventureuse ! Chaque épisode (composé de deux histoires de 11 minutes) intégrera une chanson originale. Small a commenté la joie d’apporter de la musique originale dans la série.

« Il y a beaucoup de chansons et nous les aimons toutes. C’est l’une des parties les plus amusantes de la réalisation du spectacle. Je suis musicien et l’une de mes grandes passions est de créer de la musique. Nous pensons simplement que la musique et la comédie vont si bien ensemble. Chaque épisode donne en quelque sorte l’occasion d’explorer un tout nouveau style de musique, alors nous pensons « Oh, peut-être que cela peut convenir ici ».

Heavens intervient pour dire que divers genres de musique seront explorés dans la série, du folk au hip hop, etc. La promesse de la musique ne peut qu’être excitante pour les fans de Kimiko Glenn, connue non seulement pour ses rôles à la télévision comme dans Orange est le nouveau noirmais aussi pour sa formation de chanteuse sur des comédies musicales telles que Serveuse.

Que vous recherchiez des histoires sur le fait de grandir, des airs qui tuent ou même juste un bon moment, Kiff promet de vous servir un peu de tout ce que vous aimerez sûrement ! La série sera diffusée le 10 mars sur Disney Channel.