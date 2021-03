« Mercy, Mercy Me (The Ecology) »: l’hymne contre la catastrophe écologique qui sera à l’honneur aux Grammys 2021 | 45S

Le thème fête ses 50 ans. « Mercy, Mercy Me (The Ecology) », composé et réalisé par le chanteur américain Marvin Gaye, sera honoré dans le Grammy Awards 2021 cette fin de semaine. Pour profiter de ce grand spectacle, apprenons-en plus sur l’histoire et le grand message derrière ce joyau du Prince of Soul.

Une partie de son nom (L’écologie), nous dit tout. Et c’est ça, le sujet est l’un des hymnes les plus déchirants en rapport avec l’environnement.

« Pitié, pitié de moi

Les choses ne sont plus ce qu’elles étaient, non, non

Huile gaspillée dans l’océan et dans

nos poissons marins pleins de mercure (…) «

« Mercy Mercy Me (L’écologie)‘Est le deuxième single de l’album’Que se passe-t-il‘ dans 1971. Dans le contexte de la biographie du chanteur, Marvin retournait à ses études après une grave période de dépression après la mort du chanteur. Tammi Terrell, son éternel compagnon sur scène. Bien que pas complètement récupéré.

Le thème a été dirigé par Marvin au piano, Bill moore sauvage dans le solo de sax, David van de pitte sur les cordes, et Les frères Funk avec plusieurs instruments de fond. Fait: Le son de percussion distinctif entendu sur la piste était un bloc de bois frappé par un maillet en caoutchouc.

Leader dans les charts

La chanson a culminé au numéro 4 sur le graphique Singles pop du Panneau d’affichage, et a été numéro un pendant deux semaines sur les charts Singles R&B en 1971.

La chanson a également fait apparaître Gaye sur la liste des Adulte contemporain, une liste hebdomadaire populaire publiée par le magazine Billboard répertoriant les chansons les plus populaires des stations de radio aux États-Unis; « Mercy, Mercy Me (The Ecology) », atteint la position 3. 4. Au Canada, le numéro a passé deux semaines dans le numéro 9.

En 1991, Motown Records a publié un clip vidéo pour la chanson, mettant en vedette des apparitions de célébrités telles que Big Daddy Kane, Bobby Brown, Diana Ross, David Bowie et Wesley Snipes.

Lorsque le single atteint son deuxième million de ventes de Ce qui se passe, l’album est apparu dans le top cinq des charts soul et a commencé à grimper dans le classement pop. « Mercy Mercy Me (The Ecology) » est rapidement devenu l’une des chansons les plus célèbres de Gaye dans son vaste catalogue. Ce qui lui rend ce grand hommage pour ses 50 ans dignes.