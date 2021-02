Les reprises de la Justice League de Zack Snyder n’ont donné lieu qu’à une nouvelle scène

Justice League de Zack Snyder est présenté comme la coupe définitive du réalisateur de 2017 Ligue de justice cela a pris trois années supplémentaires. L’année dernière, la rumeur disait que Warner Bros. investissait 70 millions de dollars pour des tournages supplémentaires afin de terminer le film. Mais dans une récente interview, Deborah Snyder, qui a produit le film réalisé par son mari Zack, a précisé qu’une seule scène supplémentaire avait été tournée l’année dernière pour Justice League de Zack Snyder venir à HBO Max.

«Les gens n’arrêtaient pas de penser: ‘Oh, ils sont allés tourner tellement plus de trucs’ et moi, ‘Nous avons littéralement tourné une scène, comme une autre [scene]. J’ai tourné trois jours ici. C’est tout. C’est ce que nous avons capturé. C’était aussi bizarre parce qu’Ezra [Miller] tirait [Fantastic Beasts 3 at the time] et il est dans la scène … Alors, on lui a tiré dessus à distance. Zack a zoomé parce qu’il était sur Fantastic Beasts. Heureusement, leur équipage est incroyable, ils se disaient: «Nous vous aiderons! Donc, nous avons eu un écran vert et ils avaient un flux de caméra et un zoom. Il a pu diriger Ezra via Zoom et nous l’avons mis. «

La scène supplémentaire qui a été tournée l’année dernière que Snyder mentionne est la scène impliquant le Joker de Jared Leto, visité par Batman en prison. La séquence entière fait partie du scénario de réalité alternative « Knightmare » tease pour la première fois dans Batman contre Superman, qui imagine un monde où Darkseid a conquis le monde, et Superman est devenu son général lavé de cerveau, opposant Man of Steel à la Justice League.

Alors qu’une seule nouvelle scène a été ajoutée à Justice League de Zack Snyder, le cinéaste avait déjà tourné tellement de séquences avant de quitter le projet en 2017 que le prochain film devrait durer quatre heures. Deborah Snyder a poursuivi en expliquant ce qu’impliquait exactement l’année écoulée de la finition du « Snyder Cut ».

« La durée de tournage est à peu près quatre heures. Si vous y réfléchissez, combien de temps supplémentaire cela représente, puis vous pensez à la lourdeur des effets visuels de ces films de super-héros, nous avons dû faire, en six mois, 2650- des effets visuels étranges. Et normalement, lorsque vous faites ces films, ce qui se passe, c’est que lorsque vous filmez, vous commencez à tourner les plans. Écoutez, nous avons construit de nombreux atouts, mais je pense que la sortie en salles a été fait, ils ont changé beaucoup de choses. Et tout au long du processus, alors que nous travaillions sur le film, [there were] certaines des choses qu’ils voulaient que Zack change, certaines des conceptions des personnages. Donc, nous voulons revenir à l’intention originale, à l’intention de Zack, en termes de personnages et avons dû reconstruire ces modèles. Mais ensuite, il y avait tellement de plans à faire. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle arrive de Spotify.

