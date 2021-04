Anthony Hopkins et son message émotionnel à Chadwick Boseman après avoir remporté l’Oscar

Anthony Hopkins rendu hommage au défunt Chadwick Boseman lors de son discours après avoir remporté le oscar à Meilleur acteur pour son travail dans «El padre».

Hopkins a remporté le Prix de la Académie pour sa représentation d’un homme avec La maladie d’Alzheimer dans ‘The Father’, donnant un court message à travers une vidéo envoyée par gallois, où il a été surpris de gagner et a rendu hommage au protagoniste de Le fond noir de Ma Rainey, décédé d’un cancer l’année dernière.

« Bonjour. Me voici dans mon pays natal au Pays de Galles, et à 83 ans je ne m’attendais pas à recevoir ce prix. Je ne m’y attendais vraiment pas », a ajouté Hopkins.

«Je suis très reconnaissant à l’Académie et merci, je tenais à rendre hommage à Chadwick Boseman, qui nous a quittés très bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup. Je ne m’y attendais vraiment pas, je me sens très privilégiée et honorée. Merci ».







Le prix de Hopkins a également fait de lui le plus grand acteur à recevoir une statuette, étant son deuxième Oscar, ayant remporté le premier il y a près de 30 ans pour sa performance dans ‘Le silence des agneaux’ en 1992.