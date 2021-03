L’autocollant Instagram qui transcrit automatiquement ce que vous dites dans les histoires

diptyque L'Ombre dans L'Eau Shower Oil - huile de douche -

L'huile de douche aiguisera tous vos sens. L'huile chaude devient une lotion mousseuse et satinée avec de nouvelles notes de parfum qui ne se révèlent que sur la peau. La sensualité de la tubéreuse Do Son’ s'éveille pour révéler son caractère floral, l'un des plus opulents de tous. L’Ombre dans ’L'eau raconte