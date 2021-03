« Shingeki no Kyojin »: quel est le véritable plan de Zeke et Yelena

Dans le dixième chapitre de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin« Le plan de Zeke pour assurer la paix et la survie des Eldiens a été expliqué un peu plus, cependant, dans l’épisode 13, il a été révélé que la Titan Beast et Yelena cachent quelques secrets et apparemment ils planifient quelque chose de très éloigné de ce qui avait été convenu avec Eren.

Le plan de Zeke Jeager est divisé en trois points principaux: le premier est un test de «The Rumble», l’événement cataclysmique de déchaîner des dizaines de millions de Titans colossaux dans le monde. La deuxième étape consiste à moderniser et à renforcer l’infrastructure militaire et générale de Paradis Island.

Enfin, Zeke a choisi Historia pour hériter du Titan Bête après avoir créé autant d’enfants que possible. Cependant, il y a encore des aspects de ce plan que le frère aîné d’Eren et sa fidèle disciple Yelena n’ont pas partagés.

Le haut commandement de l’Isla Paradis ne fait plus confiance aux frères Jeager (Photo: MAPPA)

LE VRAI PLAN DE ZEKE ET YELENA

Dans le treizième épisode de la dernière saison de « L’attaque des Titans«Alors que dans la forêt, Zeke dit à Levi qu’ensemble, des soldats de Marley ont fait une expérience avec un gaz préparé avec son liquide céphalo-rachidien: ils l’ont pulvérisé dans la ville de Ragako et avec un seul cri, il a transformé tout le monde en titans et qui suivent ses ordres.

Plus tard, lors de la rencontre de Gabi et Falco avec Nikolo, ce dernier devient furieux quand il découvre qu’elle a assassiné Sasha et tente de se venger en la frappant avec l’une des bouteilles de vin du haut commandement de Paradis, mais Falco se met en travers et prend une partie de la liquide. Quelque chose qui inquiète le cuisinier, qui n’a d’autre choix que de demander l’aide de Hange et de lui dire la vérité, ce n’est en fait pas le vin mais le liquide céphalo-rachidien de Zeke.

Nikolo a empêché Jean de boire le vin « réservé » au haut commandement du Paradis (Photo: MAPPA Studio)

Eren et les Jeageristas arrivent également au restaurant, et Floch, un ancien soldat de Marley et l’un des chefs rebelles, confirme qu’ils connaissaient le vin d’Eldia. Cela signifie-t-il qu’Eren est conscient de tout?

Zeke a utilisé avec succès cette méthode d’infiltration pour assurer des victoires militaires majeures à Marley pendant des années. Alors, envisagez-vous de prendre en otage l’armée de Paradis? Détruire l’île de l’intérieur? C’est peut-être pour cela que Pieck s’est également infiltré.

Pour l’instant, il est clair que quel que soit le véritable plan du frère aîné d’Eren Jeager, Zeke et Yelena ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu’ils veulent dans la dernière saison de « Shingeki no Kyojin».