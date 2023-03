Mena Massoud jette un doute sur Aladdin 2 Ever Happening

Ça commence à ressembler à cette suite prévue de l’action en direct Aladdin le remake ne se produit plus à la Maison de la souris. En 2019, Disney a sorti le remake avec un grand succès, le film ayant rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Les rapports sur une suite qui se passe remontent à cette année-là, et il a également été question de retombées à développer également. Pourtant, alors que nous approchons de la barre des quatre ans depuis la sortie de Aladdinles engrenages ne sont pas encore tout à fait officiellement enclenchés Aladdin 2laissant le film coincé dans l’enfer du développement.





Sur Twitter, l’acteur d’Aladdin Ména Massoud fourni une nouvelle mise à jour sur Aladdin 2, et ce n’est pas bon. Un fan tweetant l’acteur a demandé si nous recevions toujours le Aladdin suite, et directement de la star titulaire, la réponse jette un sérieux doute sur Aladdin 2 jamais voir la lumière du jour.

« Très peu probable à ce stade », déclare Massoud sans ambages.

Cette réponse vague n’offre aucun contexte quant à la raison pour laquelle le Aladdin suite pourrait être mort, que ce soit à cause de la réduction des coûts, des raisons créatives ou d’autres préoccupations. L’année dernière, il y avait des spéculations selon lesquelles la suite serait annulée à la suite du scandale des Oscars de Will Smith, mais le réalisateur Guy Ritchie a clairement indiqué qu’il cherchait toujours à faire le film avec Smith reprenant son rôle de Génie.

« Je n’aurais aucun problème à placer Will Smith dans quoi que ce soit », a déclaré Ritchie en décembre.





Le souhait d’Aladdin d’obtenir une suite pourrait ne pas se réaliser

Plus récemment, Ritchie a également parlé de Aladdin 2 et semblait plus optimiste que Massoud quant à la réalisation du film. Il a déclaré en février, via Collider, qu’il y avait déjà des idées en tête pour savoir où prendre le film. Cependant, il a également notamment déclaré que ce serait « super à faire », suggérant que le projet en cours n’était pas encore gravé dans le marbre.

« J’aimerais beaucoup », a-t-il déclaré à propos de son retour dans ce monde. « Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié cette expérience. C’était une expérience géniale. Tout ce truc Disney, comme vous pouvez l’imaginer, est une tenue tellement professionnelle. Juste de ce point de vue, c’était tellement amusant. J’aimerais beaucoup, nous allons attendre et voir. Nous avons lancé des idées depuis un certain temps maintenant, mais ce serait bien de le faire, ce serait bien d’y retourner.

De toute évidence, Massoud n’est pas tout à fait aussi convaincu que le film se produira, mais pour les fans qui veulent le voir, espérons que Disney lui passera, ainsi que Ritchie, ces appels dans un proche avenir.