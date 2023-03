L’artiste crée des portraits de célébrités à partir de nourriture – y compris un Al Roker en pâte à biscuits

Un artiste crée des œuvres d’art uniques en utilisant son réfrigérateur comme une boîte à crayons.

Le 16 mars AUJOURD’HUI, Al Roker a rencontré Harley Langberg, un père de 34 ans et associé d’une société d’investissement qui a une activité secondaire unique : faire de l’art culinaire sur son compte, @harleysfood_art. À ses plus de 40 000 abonnés, Langberg partage son impressionnant portefeuille de peintures plaquées, dont certaines prennent jusqu’à cinq heures à créer.

Un portrait de Tanya McQuoid de « White Lotus » joué par Jennifer Coolidge. Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

« J’ai fait des centaines de pièces au fil des ans, et quelque chose qui a commencé comme un passe-temps et quelque chose qui combinait vraiment deux de mes passions de la nourriture et de l’art est vraiment devenu quelque chose que je pourrais me voir faire pour le reste de ma vie « , a déclaré Langberg à Al.

Langberg, originaire de New York, a déclaré qu’il avait apprécié l’art toute sa vie tout en grandissant parmi la myriade de musées et de galeries des cinq arrondissements et entouré d’art de rue. Langberg a également suivi des cours d’histoire de l’art tout au long de ses années d’études, cimentant sa passion pour la forme.

L’artiste culinaire Harley Langberg. AUJOURD’HUI

« J’ai eu une telle appréciation pour l’art. Et mon préféré est les médias mixtes », a déclaré Langberg. « Dans un sens, c’est ce que je crée aujourd’hui avec l’art culinaire. »

Langberg a déclaré qu’il avait également une formation culinaire, s’intéressant de plus en plus à la cuisine dès l’âge de 5 ans. survie », a-t-il plaisanté.

Un plateau de sushi façonné sur un biscuit Oreo. Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

Il a continué à développer ses compétences uniques à l’université, même tout en poursuivant un diplôme en commerce à Northwestern, en participant à un programme culinaire avancé à la School of Culinary Arts du Kendall College.

« J’ai fait de la restauration, j’ai travaillé dans certaines cuisines de restaurants », a-t-il déclaré. « La cuisine sera toujours ancrée en moi pour toujours. »

Toutes ces compétences se sont concrétisées il y a près d’une décennie, lorsque l’artiste a trouvé sa muse par hasard.

Une guêpe fabriquée à partir d’une aubergine. Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

« Il y a neuf ans, quand je vivais dans le Meatpacking District près de Chelsea Market, ils ont organisé une exposition de photographies d’art culinaire sur les murs du marché, et c’était la première fois que je voyais cette forme d’art », a déclaré Langberg. « Je me souviens être resté devant chaque pièce pendant environ 15 minutes. »

Langberg a déclaré qu’il avait été inspiré pour essayer la forme d’art par lui-même, notant que l’art culinaire mélangeait parfaitement deux de ses plus grandes passions. Le soir même, il est allé acheter des aubergines, du romarin et des poivrons et a créé sa toute première pièce, une recréation de « Flower Thrower » de Banksy.

« J’ai créé des centaines de pièces depuis », a-t-il déclaré.

Tout au long de son parcours artistique, Langberg a créé des œuvres utilisant des pâtes, des produits frais, des tortellinis, du gingembre mariné et tout ce qui lui tombait sous la main au supermarché.

Un portrait de Beyoncé. Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

L’artiste s’est retrouvé à créer des œuvres d’art comestibles pour une myriade de clients, dont Illy au New York Film Festival, au Metropolitan Museum of Art, Chilis, Sony Pictures et Whole Foods – l’endroit même où il dit trouver la plupart de ses ingrédients.

« Je pense que quelques parties préférées ont été, vous savez, juste de voir les opportunités qui ont découlé de mon art culinaire », a déclaré Langberg, ajoutant qu’il n’avait jamais pensé qu’il se retrouverait dans des magazines. « Je n’aurais jamais pensé que je serais ici aujourd’hui, tu sais, à te parler. »

Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

Concernant ses œuvres d’art préférées à créer, Langberg a déclaré qu’il aimait créer des œuvres colorées (une des préférées de sa fille de 2 ans, Blake), ainsi que façonner des images d’animaux et marquer des jalons avec des portraits hommage.

« J’ai adoré créer à la fois Ruth Bader Ginsburg et Serena Williams », a-t-il déclaré. « Vous savez, ces deux femmes sont de véritables icônes, et je pense que ce sont aussi deux de mes meilleurs portraits, car les gens ont tout de suite su qui elles étaient. »

Un portrait de Serena Williams. Avec l’aimable autorisation de Harley Langberg

Pour son portrait de Serena Williams, en tant que grand fan de tennis, Langberg a déclaré qu’il voulait commémorer l’occasion avec un hommage lorsque la star du tennis a annoncé sa retraite en août 2022.

« J’ai créé la pièce en utilisant de la pâte à biscuits, l’un des autres ingrédients que j’aime utiliser », a-t-il déclaré. «Je l’ai teint avec du colorant alimentaire, j’ai utilisé des pâtes pour les cheveux… J’aime toujours utiliser des pâtes, car cela crée vraiment des cheveux d’apparence réaliste. Et je voulais créer un composant 3D avec la balle, alors j’ai sculpté un citron pour qu’il ressemble à une balle de tennis, ce qui était très amusant.

Al Roker ? Plus comme Al Dough-ker. Harley Langberg

Langberg a également été chargé de créer une paire d’œuvres spéciales pour la journée, en créant le logo de la 3e heure ainsi qu’un portrait d’Al. Pour la pièce, Langberg a utilisé de la pâte à biscuits, des tortillas et des myrtilles.

« Je pense que le fait que la nourriture soit si universelle et si mondiale est vraiment ce qui excite les gens », a déclaré Langberg. « Parce qu’ils peuvent voir vraiment, comme, ‘Oh wow, j’ai eu ça pour le dîner hier soir.' »