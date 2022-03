Disney+ : à quoi ressemblera le documentaire d’Olivia Rodrigo sur la création de Sour

in

L’actrice de High School Musical : The Musical : The Series revient sur la plateforme. Comment était la composition du hit Drivers License ?

© GettyOlivia Rodrigo, de retour sur Disney+.

Il est indéniable que la même chanson a été jouée à plusieurs reprises en 2021 dans le monde. Tous les classements ont montré que Permis de conduireà partir de Olivia Rodrigue, était la grande chanson thème de l’année dernière. Mais quelque chose a surpris une bonne partie de ses auditeurs : ce n’est que le début de l’artiste de 19 ans. Par conséquent, un film documentaire arrivera dans quelques jours Disney+ raconter l’origine de ce succès retentissant.

La date de sortie est prévue pour le prochain 25 mars. Ce jour-là, le spécial intitulé Olivia Rodrigo: conduire à la maison 2 u (Sour: le film). Ainsi, pour la première fois, la jeune femme invitera ses fidèles followers à découvrir le processus de son album, de sa composition à sa publication et sa diffusion à travers le monde. Mais… comment cela se passera-t-il ?

La production commencera par un voyage en famille de Salt Lake City, la capitale de l’Utah. Ce n’est pas un endroit au hasard : c’est la ville où il a commencé à écrire son premier album triple platine sur Geffen Records. Et cela ne s’arrêtera pas là, puisqu’il atteindra Les anges. Dans ce cadre, le spécial Disney+ vous invitera à vous souvenir de la création de Acidequi a battu tous les records, même ses sensations les plus profondes.

C’est qu’Olivia Rodrigo promet de partager les sentiments personnels d’une jeune femme qui traverse une période bien précise de sa vie. Dans un peu plus d’une semaine, nous verrons de nouveaux arrangements live de leurs chansons, ainsi que des images inédites et des interviews intimes qui seront racontées dans un voyage cinématographique prometteur. Et ce n’est pas son seul projet avec Disney+ au programme !

L’actrice a confirmé qu’elle poursuivra dans la fiction qui l’a fait décoller comme jamais auparavant : High School Musical : La comédie musicale : La série. Pendant deux saisons, Olivia s’est imposée comme Nini, la protagoniste de l’histoire qui reprend la trilogie mettant en scène Zac Efron et Vanessa Hudgens. Quoi qu’il en soit, cette fois-ci il jouera un rôle secondaire et ce pourrait être ses adieux à la série qui lui ont donné des fans à travers la planète.

