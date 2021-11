Le nouveau film violent d’Idris Elba sur Netflix est appelé l’un des meilleurs films de 2021

Le nouveau film violent d’Idris Elba Plus ils tombent n’est sorti que depuis quelques semaines, mais il est déjà salué comme l’un des plus grands films de cette année – certains téléspectateurs affirmant même que c’est le meilleur film Netflix à ce jour. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

« Plus ils tombent est réalisé par Jeymes Samuel et produit par Shawn ‘Jay Z’ Carter James Lassiter, Jeymes Samuel et Lawrence Bender.

Mes meilleurs films 2021 jusqu’à présent👇 Pas le temps de mourir Shang-chi Notice rouge Plus ils tombent Veuve noire Paternité Luca Judas et le messie noir La conjuration Gentille fille Colère de l’homme sans remords Amis de vacances Les inadaptés Demain la guerre Croisière dans la jungle

Joshua Robinson de Thrillist a écrit dans sa critique: « C’est un ensemble que les fans de séries comme Atlanta, Veilleurs, et Pays de Lovecraft écumerait, et chaque acteur et actrice impliqué a définitivement compris la mission, faisant Plus ils tombent une montre incroyable du début à la fin. »