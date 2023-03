Bridgerton : Régé-Jean Page avoue s’être caché dans un hôtel après le phénomène Netflix

NETFLIX

L’acteur qui a joué Simon dans la série Netflix a révélé qu’il devait échapper aux fans. Ce fut son expérience particulière lors du tournage de Donjons & Dragons.

©NetflixRegé-Jean Page a joué dans la première saison de Bridgerton.

Année après année, il montre: Bridgerton C’est la série préférée des abonnés de Netflix qui adorent les histoires d’amour et d’époque. Depuis ses débuts sur la plateforme de streaming, la fiction parcourt le monde et fait de ses protagonistes de véritables stars. A tel point que son acteur principal, Regé-Jean Page, caché dans un hôtel pour échapper aux fans.

C’est en 2020 que cette série créée par Chris Van Dusen, inspirée des romans à succès de Julia Quinn, est arrivée au catalogue. Le drame émotionnel a présenté la famille Bridgerton, composée de huit frères et sœurs en quête d’amour et de bonheur dans la haute société londonienne. Et tandis que chaque saison se concentrera sur l’un d’entre eux, le premier volet est toujours inoubliable.

Ces premiers épisodes racontaient l’histoire de Daphné (Phoebe Dynevor)une jeune femme issue d’un secteur prestigieux, et Simon (Rege-Jean Page), le nouveau duc de Hastings retournant à Londres. Rapidement, la série devient la production la plus regardée sur Netflix, marquant un avant et un après dans le quotidien des figures de Bridgerton.

+ Régé-Jean Page se cache des fans de Bridgerton

Dans une interview à Le Late Show avec Stephen ColbertRégé-Jean Page a raconté à quel point sa routine est devenue difficile quand Bridgerton est devenu une rage dans le monde entier. Quelques semaines après le lancement de la série, l’acteur s’est rendu à Belfast pour tourner son prochain film. Donjons & Dragons. « À mon arrivée en Irlande du Nord, je suis monté dans la voiture. En voyageant de l’aéroport, le chauffeur a allumé la radio et ils organisaient un concours pour me trouver», a expliqué le célèbre acteur.

Et il a raconté : « Ils disaient : ‘Régé-Jean Page est en ville, appelle-nous si tu sais où c’est’. Alors Je me suis caché à l’hôtel pendant deux ou trois mois”. Ainsi conclut-il : «essentiellementet je n’ai pas quitté ma chambre pour un temps. C’est une sorte de bénédiction mitigée de sentir que tout le monde est adorable et accorde beaucoup, beaucoup d’attention à ce que je fais.”.

