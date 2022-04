Bande-annonce Pistol : la nouvelle série du groupe controversé Sex Pistols

L’un des groupes les plus controversés du monde de la musique et les légendes du genre punk-rock étaient sans aucun doute les Pistolets sexuels. Maintenant FX et Hulu travaillent pour lancer leur dernière série biographique sur l’ensemble, intitulée »Pistolet » et qui sera dirigée par l’acteur oscarisé, Danny Boylequi est connu pour de grands films comme »Trainspotting ».

La série de six épisodes suivra l’histoire de »Sex Pistols », racontant comment ils sont venus révolutionner la musique à Londres et dans le reste du monde, signifiant un changement de culture pour différents secteurs de la société. La première bande-annonce officielle de » Pistols » nous donne un aperçu des thèmes que la série traitera, et si vous vous attendiez à » des jeunes rebelles, des coiffures torrides et des guitares brisées « , c’est exactement ce que vous trouverez.

Même avec les scènes loufoques de » Pistol », la série nous donnera simultanément un aperçu de la culture britannique à la fin des années 1970, nous donnant l’impression d’être à ce changement de génération. Afin d’aider à faire revivre l’atmosphère britannique des années 70, la bande-annonce de »Pistol » suggère que la série aura une cinématographie « vieillie » et légèrement amateur, qui représente le sentiment brut de la naissance du punk-rock.

Les »Sex Pistols » sont considérés comme l’un des groupes les plus influents du siècle, bien que leur carrière n’ait duré que quelques années. Ils ont repoussé les limites du mouvement punk rock et inspiré une légion de fans à remettre en question l’autorité et le statu quo.

»Pistol » est aussi une production adaptée des mémoires du guitariste du groupe Steve Jones » Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », et donne vie au monde rempli de rage que les fans en sont venus à associer au gang.

La série a été créée et écrite par le gagnant du BAFTA Craig Pearce, qui mène une belle carrière avec des rock stars, puisqu’il a également co-écrit le scénario du prochain biopic d’Elvis Presley, « Elvis ». » Pistol » sera diffusé exclusivement sur FX et Hulu le 31 mai de cette année.