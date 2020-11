Megan Is Missing est-elle réelle? L’histoire vraie derrière le film d’horreur devient virale sur TikTok

Megan Is Missing est-elle réelle? Voici tout ce que vous devez savoir sur le film d’horreur qui devient viral sur TikTok…

Donc, vous avez probablement vu ce film d’horreur controversé Megan a disparu devient viral sur TikTok en ce moment. Megan a disparu a en fait été filmé en 2006, mais il n’a trouvé de distribution qu’en 2011, date à laquelle il a reçu une sortie limitée. Les utilisateurs de TikTok viennent tout juste de découvrir le film « traumatisant », et maintenant ils filment leurs réactions horrifiées.

Le film suit l’histoire des adolescentes Megan Stewart (Rachel Quinn) et de sa meilleure amie Amy Herman (Amber Perkins). Megan, 14 ans, rencontre un homme appelé Josh en ligne et après avoir accepté de sortir avec lui, elle disparaît, ce qui laisse à Amy la tâche de savoir ce qui lui est arrivé.

Le film (qui a été écrit en 10 jours et tourné en une semaine) a été critiqué pour avoir sexualisé les jeunes filles, les mauvais acteurs et l’utilisation de la violence graphique. Il a même été interdit en Nouvelle-Zélande, le Bureau de la classification du cinéma et de la littérature du pays déclarant: << Le reportage dépeint la violence sexuelle et les conduites sexuelles impliquant des jeunes à un tel degré et d'une telle manière que la publication est susceptible de porter atteinte au bien public. "

le Megan a disparu hashtag a actuellement près de 110 millions de vues et un certain nombre d’utilisateurs de TikTok ont ​​partagé leurs réactions au film graphique 30 minutes après, puis une heure, et après la fin, la plupart finissent par être pétrifiés. D’autres ont exhorté les gens à ne pas regarder le film.

Dimanche 15 novembre, le scénariste et réalisateur du film, Michael Goi, a lancé un avertissement après avoir vu la soudaine montée en popularité du film. S’exprimant sur TikTok, il a déclaré: « J’ai reçu un message d’Amber Perkins, l’actrice principale de mon film, indiquant qu’il explosait sur TikTok en ce moment. Je n’ai pas pu vous donner les avertissements habituels que je donnais aux gens avant de regarder Megan a disparu, qui sont: ne pas regarder le film au milieu de la nuit, ne pas regarder le film seul, et si vous voyez les mots « photo numéro un » apparaître sur votre écran, vous avez environ quatre secondes pour éteindre le film si vous paniquez déjà, avant de commencer à voir des choses que vous ne voulez peut-être pas voir. «

Il a poursuivi: « Toutes mes excuses à ceux qui publient déjà sur la façon dont le film les a effrayés, mais un avertissement juste à ceux d’entre vous qui envisagent encore de regarder le film. »

Les photos sont-elles en Megan a disparu réel? Est-ce basé sur une histoire vraie?

Non, Megan a disparu n’est pas réel. L’utilisation de « images trouvées » et les similitudes avec des cas d’enlèvement d’enfants réels font que le film semble plutôt réaliste, mais il n’est pas en fait basé sur une histoire vraie. Toutes les photos et images sont l’œuvre d’acteurs.

