Il tue sa sœur et ses tiktoks deviennent viraux: compte suspendu

Quelques heures après avoir été arrêté par la police du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, ses vidéos sur TikTok sont devenues virales; peu importe qu’elle n’ait que 14 ans et qu’elle soit accusé de meurtre. L’histoire est celle de Claire Miller, dont le profil sur la plateforme de partage de vidéos a été rendu inaccessible par les managers peu de temps après l’histoire également en raison de l’attention que la chaîne exerçait envers les autres utilisateurs.

La fille est accusée d’avoir a poignardé sa sœur aînée Helen à mort, souffrant de paralysie cérébrale et en fauteuil roulant. Selon les reconstitutions officielles de l’incident réalisées par la police, il aurait été à Claire de reconnaître ce qui a été fait lors d’un appel aux services d’urgence effectué à la recherche d’aide pour sa sœur. L’histoire a tout de suite eu une couverture médiatique suffisante pour faire réagir certains tiktokers qui connaissaient Claire ou qui au moins étaient convaincus de l’avoir déjà vue dans une ou plusieurs vidéos sur la plateforme: ces utilisateurs ils sont retournés au compte ces derniers jours @spiritsandsuchconsulting qui, à en juger par le contenu hébergé, semblait appartenir à Claire.

De profil c’était frappant le contraste entre le ton des vidéos et l’histoire tragique qui mettait en vedette l’auteur, c’est pourquoi de nombreux clips sont devenus viraux en quelques heures. Le dernier en particulier, publié quelques heures avant le crime, a été vu plus de 5 millions de fois et est devenu un point de rencontre pour les utilisateurs de TikTok qui ont afflué vers les commentaires pour discuter de l’actualité. L’activité inhabituelle qui entourait la vidéo a ensuite activé les algorithmes TikTok toujours à la recherche de contenu potentiellement viral, apportant le dernier clip publié par Claire dans la section Pour vous de nombreux autres abonnés. Le profil n’est actuellement plus joignable, puisque la plateforme l’a fermé jeudi sans confirmer s’il appartenait réellement à la jeune femme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂